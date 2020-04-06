كلاكيت تاني مرة.. سيدة تطلق على توأمها اسم كورونا وكوفيد.. فيديو

وجدت سيدة هندية وزوجها في فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 "، جانب آخر غير أنه فيروس قاتل يجتاح العالم، وهي أسماء تناسب طفليهما التوأم الذي ولدا في ظل ظروف عصيبة يعيشها العالم.





ومن أجل تخفيف من القلق والخوف من فيروس كورونا، قررت زوجة وزوجها أن يطلقنا على طفليهما أسماء "كوفيد" و"كورونا"، والذين ولدا خلال الحجر الصحي، بحسب ما نشرت صحيفة "نيو إنديان إكسبرس" الهندية.





ووضعت السيدة بنت وولد في عملية قيصرية، وقد اختار الثنائي هذه الاسماء بعد رحلتهم للذهاب إلى المستشفى، فقد أوقفتهم الشرطة أثناء ذهابهم إلى المستشفى في توقيت الحجر الصحي، والذين وصلا إليهاعلى دراجة نارية.





جاء الطفلين إلى الدنيا في ظروف استثنائية شكلًا وموضوعًا، فلم يزورهما أقاربهم أو عائلة أي من الزوجين، وذلك بعد أن توقفت كل وسائل المواصلات عن العمل في المدن الهندية، للحد من انتشار فيروس كورونا.







