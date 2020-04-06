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ساحة رأي

كواعب البراهمي تكتب: التشريعات السماوية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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لو أخذنا التشريع الإسلامي في الفروض والواجبات , وما يجب علي المسلم فعله , أو ما يجب علي المسلم تركه , لوجدنا أن التشريعات المفروضة علي المسلمين في الدين الإسلامي في حد ذاتها تجعل كل من أراد أن يتدبر فيها يتأكد أنها لا تفرض إلا من إله حكيم قدير . 

فلو شككنا في وجود الله , فبالتالي سيكون وجود سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ورسالته أيضا محل شك , أو أن الملحدين ينكرونها جملة وتفصلا. 

لأن الذي يشك في وجود الخالق , ولا يعترف بوجود خالق فمن الطبيعي أنه يشك في وجود الرسالة ولا يعترف بها , ولا يعترف بالرسول المرسل , ولا بالقرآن.المنزل . 

فهو يجد من وجهه نظره أن الرسول هو شخص قام بتأليف القرآن الكريم من رأسه , أو يعتقد كما قال عنه الكفار في زمنه أنه شاعر أو مجنون . 

ولكن بقليل من التدبر والتفكير , نجد أنه لو إفترضنا أنه من الممكن أن يكون شخصا مدعيا - حاشا لله - أي أنه من الممكن أن يكون اخترع دينا ليصنع لنفسه خلودا , أو مجدا شخصيا أو ليحصل علي مال يتكسب منه . 

فلو أنزلقنا معهم إلي هذه الأفكار وبتفكيرهم , فلماذا إذن يجعل العقوبات بالغة الصعوبة . 

فكان من الأجدر به أن يجعل العقوبات سهلة بسيطة , وليست عقوبات جسيمة تجعل الناس تنفر من هذا الدين ولا تتبعه ؟ 

لماذا لا يتساهل ويتهاون ليحصل علي أكبر عدد من العابدين لإلهه , والتابعين له ؟ 
لماذا يجعل الناس تخاف وتبتعد بدلا من أن تقترب ؟ 

فما الذي يجعله يقول أن الذي يزني أو التي تزني يتعرض أو تعرض للجلد مائة جلدة لو كان أعزبا أو كانت عزباء ( لا زوجة له ولا زوج لها ) . 
وأن من يزني أو تزني وكان متزوجا أو كانت متزوجة فالعقوبة هي الرجم أي الرمي بالحجارة حتي الموت . 

ولماذا حدد أن يكون عقاب الجلد أو عقوبة الرجم أمام طائفة من الناس تشهد ذلك 
قال الله تعالي ( والزانية والزاني 
فلماذا جعل العقوبة يتم تنفيذها أمام الناس ؟ ولماذا يختار كل تلك القسوة في العقوبة ؟ ولماذا يختار تلك العقوبات ؟ 

فكان من الممكن أن يقول من يفعل ذلك يتبرع لي بمبلغ كذا , وسوف أعفو عنه .
وبذلك تكون الأحكام خفيفة , فيدخل كثير من الناس في هذا الدين . 
فلو أنه كان القرآن الكريم من عند البشر أو أن القرآن الكريم هو من كلمات الرسول صلي الله عليه وسلم  لكان إختار عقوبات هينة بسيطة ليسهل علي الناس أن يتبعوه . لماذا لم يجعل العقوبات مبالغ يحصلها لصالح نفسه أو لأهله من بعده . 
وخاصة أنه أتي لقوم ليس لديهم إله حقيقي أساسا , ولا يؤمنون بوجود الله إلا عندما يقومون بصنعه بأيديهم .

أما عندما يكون الدين للبشر جميعا وللناس كافة فكان يجب عليه عندما يخترع دينا أو يقوم بتأليف تشريعا , أن يجعل العقوبات في تشريعه أقل من الموجودة في الأديان السابقة لذلك الدين . فتكون أقل من المنصوص عليها في اليهودية , وفي النصرانية مثلا  . لكي يدخل عدد كبير منهم في الدين الجديد الذي أتي به . 

ولا يجعل  التشريعات في الدين الجديد أكثر إرهاقا من التشريعات السابقة . 
لأنه عندما تكون التشريعات أكثر إرهاقا فالبطبع سيتبع الناس التشريعات الأقل تعبا أو أقل إرهاقا , فلماذا لم يضع الرسول ذلك في إعتباره وهو يضع دينه الجديد ؟ 
فالمنطق والعقل البشري يقول لكي تحصل علي عدد أكبر من الناس لابد أن تتساهل معهم , ولكي تجعل أصحاب الديانات الأخري يتبعوك يجب أن تكون الإلتزامات التي ستفرضها عليهم أخفف من الموجودة فعلا في دينهم ولا تكون أكثر منها في الدين الجديد , علي الأقل لتكتسب منهم أعدادا كبيرة تدخل في دينك . 

فلو افترضنا أن الرسول هو من قام بوضع الدين الإسلامي وأوامره ونواهييه بنفسه ولا يوجد خالق أرسله بالرساله , لكان فكر كشخص عادي , وأي شخص عادي يكون بنفس الموقف سوف يفكر في شئ واحد فقط , وهو أن يجتذب أكبر عدد من الناس والأتباع .

ولأنه بالعقل والمنطق أيضا لماذا سيترك اليهود والنصاري دينهم وهم يعلمون أنهم سيدخلون الجنة وهو يتبعون تعاليم دينهم , ويتبعون دين الرسول الذي يقول لهم أنهم سيدخلون الجنة أيضا إن إتبعوه , ففي كل الأحوال سيدخلون الجنة فليختاروا الأخف عملا والأقل إرهاقا . 

فبالعقل والمنطق كان يجب أن يجعل الرسول صلي الله عليه وسلم القرآن والشرائع طالما من تأليفه , كان يجب أن يجعلها سهلة وميسرة .
وكان ترك الناس وما يحبون , فيستمر شرب الخمر بلا تحريم , ويستمر الدين القديم , وإن أراد أن يأتي بجديد فالمفروض أن يأتي بجديد أخف وأسهل علي النفس . وليس به قيود ولا تعقيدات أو إلتزامات أكثر .

ألا يدل ذلك علي أن الدين صادرا من قوة عليا ؟ 
كما أن الفروض التعبدية التي  وجدت بالشريعة الإسلامية ومواقيتها وأركانها وكيفية القيام بها كلها تدل علي وجود الله وعلي أن الدين الإسلامي وما أمر به  هو من عند العلي القدير .

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : بني الأسلام علي خمس 
شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله . و إقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان , وحج  البيت لمن إستطاع إليه سبيلا . 
وجعل تلك الأشياء هي الأساس الذي يقوم عليه الإسلام . وجعل تلك الفروض واجبة . وسنتحدث عنها جميعا 
من كتابي أنه ألحد .

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