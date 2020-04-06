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منوعات

رقصة الصباح.. عائلات تقضي على ملل الحجر المنزلي بالرقص في الشارع

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لم يعد أمام الجميع في شتى بقاع الأرض سوى أخبار واحدة تتشابه تمامًا في مضمونها ولكن تختلف لغاتها، ووسط هذا الكام الهائل من الارقام وأعداد المصابين بفيروس كورونا، تلك الحالة من الخوف يحاول الناس في التغلب عليها والحفاظ على معنوياتهم مرتفعة.

ومن أجل رفع المعنويات قرر مجموع من الجيران الاتجاه مع عائلاتهم إلى الشارع وأمام منازلهم بالرقص، ليس ليوم عابر ولكنه أصبح طقس تقدم عليه هذه المجموعة في مدينة شيششاير، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويحرص السكان على الرقص عن البعد دون أن يتلامس أحد مع الآخر، ويدير هذه الفصول السيدة "جانيت وودكوك "والتي تعمل  مدرب اللياقة البدنية وتبلغ من العمر54 سنة.

فيما قالت جانيت: "أن هذه الطريقة التي جمعتنا بالجيران  تجعلنا نشعر بالدفء، ونقضي على الطاقة السلبية التي تصيبنا من أخبار كورونا". 
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