انتي أميرة من أنهي نوع.. نسرين طافش تشعل تيك توك بفيديو جديد





وظهر نسرين طافش بفيديو كوميدي عبر تيك توك وهي تقلد إعلان أميرات ديزني الجديد المترجم للعربية "إنتي أميرة من انهي نوع".





يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.





وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك.