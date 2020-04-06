د.منال فوزى تكتب: كلمة حق لوجه الله





نزل الرئيس السيسي شخصيًا يتفقد تجهيزات التعقيم للقوات المسلحة وبينه وبين الضباط مسافات أقل من نصف المتر وينزل في هذا الوقت ويعرض نفسه لخطر العدوي من أي أحد منهم حتي لو كان تحليلهم سلبي وما هي الضرورة القصوي لحضور سيادته هذه التجهيزات وتعرضه للمخاطر وممكن يكونوا حاملين للمرض خصوصا بعد وفاة قيادات معروفة بنفس المرض .. لم أجد إجابة شافية إلا أن هذا الرجل يعمل لله والوطن ولا ينتظر شكرا ولا قولا كريما .وهنا قررت إعادة قراءة المشهد من الأول بناء علي هذه المعطيات .. و تذكرت كل ما أصابني من هم و غم و ضيق عيش بسبب قراراته السابقه و الشديدة و الحازمة .. التي لم يجرؤ أحد من قبله علي اتخاذها او القرب منها .. و تذكرت كم الفساد الغير مسبوق المتغلغل في نفوس الناس وأكل عيشهم .. و رأيت تفاصيل معاملة الدولة في كل المجالات مع الكارثة التي يعيشها العالم .مطارات مصر من افضل مطارات العالم لرصد المرض ومحاصرته .الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تترك مصري واحد بجواز سفر مصري عالق في أي بلد في العالم بدون إقامة ولا مال كافي .. وأعادتهم بكل عزة وكرامة و انزلتهم منازل المواطن المحترم له قيمة بين الدول وعلي ذلك ليس من الضروري ان نحكم علي تصرفات الرئيس القاسية إلا ويضعها في الميزان مع ما نراه من تحول في أداء الدولة المصرية .. الرؤية المصرية الحديثة في إدارة كافة شئون البلاد وادارة الازمات في الصحة والتعليم والنقل والشرطة والجيش .شيء يدعو للفخر الحقيقي . هي ديه مصر ياشعب مصر.



