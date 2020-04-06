AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

د.منال فوزى تكتب: كلمة حق لوجه الله

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
Advertisements

نزل الرئيس السيسي شخصيًا يتفقد تجهيزات التعقيم للقوات المسلحة وبينه وبين الضباط مسافات أقل من نصف المتر  وينزل في هذا الوقت  ويعرض نفسه لخطر العدوي من أي أحد منهم حتي لو كان تحليلهم سلبي  وما هي الضرورة القصوي لحضور  سيادته هذه التجهيزات وتعرضه للمخاطر وممكن يكونوا حاملين للمرض   خصوصا  بعد وفاة قيادات معروفة بنفس المرض .. لم أجد إجابة شافية إلا أن هذا الرجل يعمل لله والوطن ولا ينتظر شكرا ولا قولا كريما .وهنا قررت إعادة قراءة المشهد من الأول بناء علي هذه المعطيات .. و تذكرت كل ما أصابني من هم و غم و ضيق عيش بسبب قراراته السابقه و الشديدة و الحازمة .. التي لم يجرؤ أحد  من قبله علي اتخاذها او القرب منها .. و تذكرت كم الفساد الغير مسبوق المتغلغل في نفوس الناس وأكل عيشهم .. و رأيت تفاصيل معاملة الدولة في كل المجالات مع الكارثة التي يعيشها العالم .مطارات مصر من افضل مطارات العالم لرصد المرض ومحاصرته .الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم تترك مصري واحد بجواز سفر مصري عالق في أي بلد في العالم بدون إقامة ولا مال كافي .. وأعادتهم بكل عزة وكرامة و انزلتهم منازل المواطن المحترم له قيمة بين الدول وعلي ذلك  ليس  من الضروري  ان نحكم  علي تصرفات الرئيس القاسية إلا ويضعها في الميزان مع ما نراه من تحول في أداء الدولة المصرية .. الرؤية المصرية الحديثة في إدارة كافة شئون البلاد وادارة الازمات  في الصحة والتعليم والنقل والشرطة والجيش .شيء يدعو للفخر الحقيقي . هي ديه مصر ياشعب مصر.

قول صدق من القلب لا ابتغي به إلا وجه الله تعالي.    
Advertisements

ترشيحاتنا

لم نهاجم جنودكم بعد والقادم لن تتحملوه..أقوى تحذير من طالبان لأمريكا

الصحة العالمية توضح نتائج تقييمها للوضع الصحي في مصر

أفتقد رؤيتها .. شاهد لحظة انهيار يسرا بالبكاء على الهواء

تريند الفن| تعرف على مقلب رامز جلال الجديد في رمضان .. ريهام سعيد توجه رسالة قاسية لـ ريم البارودي

أخبار الفن ليلا.. حفيد عمر الشريف مطلوب على جوجل بسبب حمالة صدر..وعادل إمام فى فيديو ساخر عبر تيك توك

ياريت محدش يستهتر.. طبيب بمستشفى العزل بـ بلطيم يوجه رسالة للمواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفاء مسنة تجاوز عمرها 100 عام من فيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

عاش هنا يوثق تسبب سراج منير فى وفاة والده.. واسرار علاقته بـ ميمى شكيب وفيلم تسبب فى إفلاسه.. وكواليس نجاته من الأسر بألمانيا

بدون مكياج.. ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة كاجوال.. شاهد