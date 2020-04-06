فرصة لن تتكرر..اشترى هواوى Mate 20 Pro بـ 5000 جنيه فقط

يلا شك أن فئة الـ mate المقدمة من هواوى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم هى محط إهتمام عشاق أندرويد دومًا، لما تقدمه من أداء قوى ومميزات جبارة تؤهلها للمنافسة على الصدارة عن جدارة، بالإضافة لواجهة تشغيل هواوى الغاية فى السرعة، ولكن هذه الفئة معروف عنها السعر المرتفع.

يلا شك أن فئة الـ mate المقدمة من هواوى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم هى محط إهتمام عشاق أندرويد دومًا، لما تقدمه من أداء قوى ومميزات جبارة تؤهلها للمنافسة على الصدارة عن جدارة، بالإضافة لواجهة تشغيل هواوى الغاية فى السرعة، ولكن هذه الفئة معروف عنها السعر المرتفع.

يذكر أن Mate 20 Pro يأتي بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.39 بوصة بدقة AMOLED بتقنية FULL HD، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5؛ لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، وواجهة EMUI 9.0 الخاصة بهواوى، ومقاوم للماء والأتربة.





ويمتلك Mate 20 Pro معالجا قويا من نوع HiSilicon Kirin 980 ثمانى النواة بقوة 2.6 جيجاهرتز، بمعالج رسوميات Mali-G76 MP10، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، مع مستشعر بصمات الأصابع التقليدي الذى يأتى فى الواجهة الخلفية للهاتف.



