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سيارات

فورد تكشف الستار عن توروس 2020..تفاصيل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:38 ص
صدى البلد
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أماني نوار

أعلنت فورد عن سيارة موديلها الجديد لعام 2020 توروس حيث شهدت  تحسينات على العديد من الستويات ،وكانت أبرزها وسائل الراحة والأمان .

وتصدر السيارة توروس بالتعاون بين شركتي فورد وشانجان ،وذلك من خلال خط إنتاج  السيارة في الصين وذلك بإشراف خاص مراقبي  الجودة في الشركة الامريكية.


كما يعتقد الكثير من الأشخاص أن السيارة لن تصل إلى المملكة العربية السعودية بشكل خاص ،وإلى منطقة الخليج بشكل عام . 

تأتي سيارة توروس بشبك أمامي فريد مصمم بشكل سداسي ، بالإضافة إلى مصابيح أمامية تعمل بتكنولوجيا LED القوية ومصابيح أخرى .

كما زودت توروس للعام 2020 بمحرك قوي مكون من 4 اسطوانات، وبسعة تصل إلى 2 لتر  كما ان السيارة تسير على الطريق بقو 240 حصان مع معدل جيد للأستهلاك الوقود يصل إلى 1 لتر  لكل 15 كيلو .

 

يذكرأن مبيعات فورد تراجعت بنسبة 12.5% في الربع الأول من العام، إلا أن الشركة الأمريكية لم تقدم تفاصيل المبيعات على وجه التحديد لشهر مارس، وهو الشهر الأكثر تضررًا من تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

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