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أخبار العالم

تايلاند تعلن تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:57 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت السلطات في تايلاند، اليوم الإثنين، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب تسجيل 3 وفيات جديدة بسبب الفيروس. 

وأعلنت جمعية الفنادق التايلاندية THA، غلق 30963 فندق من إجمالي 32564 فندق (أي حوالي 95% من الفنادق المسجلة) في تايلاند لعدم وجود نزلاء بسبب القيود المفروضة نتيجة لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية أن غلق 30963 فندق يفقد حوالي مليون و630 ألف تايلاندي وظائفهم وينتظرون الحصول على إعانات البطالة من صندوق الضمان الاجتماعي.

تابع البطوطى أنها مشكلة كبيرة في تايلاند الآن أمام وزارتي السياحة والعمل هناك لإيجاد حل لهذا العدد الضخم من العاملين لحين انتهاء الأزمة
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