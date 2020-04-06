تطبيق جديد لفيروس كورونا.. ماذا يفعل؟

كشف باحثون أمريكيون، عن تطوير تطبيق يمكنه الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، من خلال تشغيله، ثم السعال فقط.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" ، أكد القائمون على التطبيق أنهم أخذوا بعين الاعتبار أنه عندما يصاب الشخص بفيروس كورونا، وبما أنه يضرب الرئتين، فإن ذلك يمكن أن يغير من صوت الشخص.

واكدوا ان تطبيقهم الجديد يتطلب قراءة الأبجدية بصوت عال من المستخدم، ثم قد يطلب نطق بعض الأصوات، وبعد القيام بهذه الخطوات يبدأ التطبيق بتحليل المعلومات، ومن ثم يقدم نسبة احتمالية إصابة الشخص بكورونا.

وبعد إجراء اختبارات للتطبيق على أشخاص مصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أشخاص غير مصابين، لا يزال من غير المعروف مدى صحة التشخيص الذي يقدمه التطبيق، وفقا لموقع "regnum".



