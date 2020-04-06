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أخبار العالم

مؤتمران لـ وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ووزراء العدل بشأن كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:50 ص
مؤتمرين لـ وزراء
مؤتمرين لـ وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ووزراء العدل بشأن كور
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وكالات
يعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ووزراء العدل، اليوم الإثنين، مؤتمرين منفصلين عبر الفيديو  يركزان خلالهما على آثار "كوفيد 19" على أوروبا.

ومن المقرر أن يناقش وزراء العدل الإجراءات القانونية الجديدة التي تم اتخاذها للتعامل مع الوباء، وكذلك الوضع في السجون بسبب خطر تفشي المرض.

ومن المرجح أن يناقش وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي استجابة المجر المثيرة للجدل بشأن الوباء، الذي منح رئيس الوزراء فيكتور أوربان سلطات كاسحة دون موعد محدد لنهايتها.

وفي الوقت ذاته، يعتزم وزراء الدفاع النظر في ما تفعله القوات المسلحة للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس محليًا، وسيناقشون أيضًا التأثير على المهام والعمليات الأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي في الخارج.
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