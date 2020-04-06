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اقتصاد

هيئة الرقابة: البطاطس والخضر والجبن تتصدر قائمة الصادرات خلال فبراير 2020

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:25 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بيانًا بأهم (٢٠) سلعة غذائية من الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر فبراير٢٠٢٠ حيث تصدّر القائمة الحمضيات الطازجة أو المجففة، ثم البطاطس الطازجة والمبردة، والخضر المجمدة، والجبن، ثم الشيكولاته، والفواكة الطازجة.

ويليهم في القائمة البصل والثوم، والفواكه والثمار القشرية، وزيت فول الصويا، و المحضرات الغذائية، ثم الخضر المحضرة، والنباتات وأجزاؤها، والتمر والتين والأناناس، ثم دقيق القمح، والبقول القرنية اليابسة، والمخبوزات، سكر القصب .

وجاءت الخمائر ، وعصير الفواكه ، والخضر الطازجة في نهاية القائمة.
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