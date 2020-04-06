وام: إجلاء 345 من الرعايا البريطانيين المقيمين في الإمارات إلى بلادهم

أجلت طائرة تابعة لشركة "طيران الإمارات" 345 مواطنا بريطانيا مقيما في الإمارات إلى بلادهم، لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات يوم 24 مارس الماضي.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الإثنين أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية نسقت مع السفارة البريطانية في الإمارات للعمل على إجلاء المواطنين البريطانيين من دولة الإمارات عبر رحلات تجارية، بما في ذلك خدمة فلاي دبي.





وأعرب سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات باتريك مودي عن بالغ سعادته بوصول 345 بريطانيا إلى المملكة المتحدة، وعودة مواطني الإمارات إلى بلادهم من المملكة المتحدة هذا الأسبوع أيضا، بسبب الجهد الذي قام به فريقا السفارتين بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات.





وأكد الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، والمنظم الرئيسي لجهود الوزارة لتمكين الأجانب من العودة إلى ديارهم بعد تعليق الرحلات الجوية الدولية، أن الوزارة تواصل تنظيم تصاريح الرحلات الجوية لإعادة الأجانب مع سعيها في جميع الأوقات للحد من تعطيل حياة المسافرين.



