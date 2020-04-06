AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الذعر يسيطر على أهالي سيدني من تلال ملابس مجهولة وسط وباء كورونا| صور

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:22 ص
محال سيدني المغلقة
محال سيدني المغلقة وتلال الملابس المرعبة تتكدس امامها
Advertisements
على صالح
تخلص السكان المحليون من الملابس غير المرغوب فيها والخردة لتكون تلالا خارج المحال المغلقة، في ضواحي سيدني الشرقية، الامر الذي جعل المشهد يبدو مرعبا واصاب الأهالي واصحاب تلك المحال المغلقة بالهلع الشديد من خطر تفشي كورونا 

وكشفت الصور كيف تم تكديس العناصر غير المرغوب فيها على طول واجهة متجر ويفرلي في المتجر الخيري بعد إغلاقها وسط إغلاق الدولة للمحال بسبب جائحة كورونا .

ونشر أحد المقيمين الغاضبين الصور على صفحة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاصة بالضواحي الشرقية قائلا: " متجر فينيس المحلي الخاص بي الآن هو مكب للنفايات القديمة التي لم يعودوا يريدونها".

وترصد الصور العناصر المهملة تتراكم على مدار بالساعة الامر الذي ادى الى  موجة من التوبيخ وجهها السكان المحليون لاصحاب المحال وصفوهم فيها بـ الأنانيون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. صور مروعة لمرضى فيروس كورونا بالمستشفيات الإيطالية

كورونا تجبر أبل على إغلاق معظم متاجرها حول العالم

محافظ الشرقية: حملات مكثفة على المحال وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين ..فيديو

تتبع مواقع مستخدمي التطبيقات للحد من انتشار كورونا بـ أمريكا

الداخلية ما بين فيروس كورونا والبؤر الإجرامية.. يد تطهر وأخرى تكافح ..فيديو

ترشيحاتنا

إدارة الأهلي ترد على محمود طاهر

أطباء يتوصلون لعقاقير قديمة تقضي على كورونا في 48 ساعة.. تفاصيل

زاره الإسرائيليون وبه صندوق موسى وبئر الأمنيات..ماذا تعرف عن المعبد اليهودي بالقاهرة

85 % من الحالات لا تحتاج لدواء.. ماذا قالت الصحة العالمية عن كورونا في مصر؟

أخبار السعودية.. المملكة تعيد 366 معتمرا تركيا.. وإعانة أكثر من 294 ألف مواطن

طلاب اولى ثانوي يؤدون امتحان اللغة الاجنبية الاولى إلكترونيا من المنزل .. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تسبب سراج منير فى وفاة والده.. واسرار علاقته بـ ميمى شكيب وفيلم تسبب فى إفلاسه.. وكواليس نجاته من الأسر بألمانيا

بدون مكياج.. ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة كاجوال.. شاهد

ملفتة وجريئة.. 15 صورة تكشف عن أناقة أسما شريف منير في عيد ميلادها