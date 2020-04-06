الرقابة على الواردات: رفض 3.670 طن سلع لعدم مطابقتها للمواصفات

أكد اللواء إسماعيل جابر- رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن معامل الهيئة قامت بفحص عدد (١٣,٨٨٦) رسالة معمليًا خلال شهر فبراير ٢٠٢٠ بإجمالي وزن (٢.٤٩٣.٢٧٦) طن حيث تم قبول (١٣.٦٩٥) رسالة بإجمالي وزن (٢.٤٨٩.٦٠٦) طن، وتم رفض (١٩١) رسالة بإجمالي وزن (٣.٦٧٠) طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت مؤشرات أداء الهيئة بأن المعامل الصناعية قامت بفحص عدد (١١,٤٥٦) رسالة صناعى بإجمالى وزن (٥٥١.٢٦٦) طن خلال شهر فبراير ٢٠٢٠حيث تم قبول عدد (١١.٤١٠) رسالة بإجمالي وزن (٥٥١.٠٠٧) طن وكانت أهم الأصناف المقبولة "الملابس – قطع غيار السيارات – أدوات المائدة" وتم رفض عدد (٤٦) رسالة بإجمالي وزن (٢٥٩) طن وكانت أهم الأصناف المرفوضة " الفلاتر- الشنط والمحافظ والأحذية– الأدوات الكهربائية".





أما فيما يتعلق بالمعامل الغذائية فقامت الهيئة بفحص عدد (٢,٤٣٠) رسالة غذائى بإجمالى وزن (١.٩٤٢.٠١٠) طن خلال نفس الفترة حيث تم قبول عدد (٢٢٨٥) رسالة بإجمالى وزن (١.٩٣٨.٥٩٩) طن وكانت أهم الأصناف المقبولة "حيوانات حيه ولقاحات بيطرية- مستحضرات تجميل- اسمدة زراعية- إضافات أعلاف" وتم رفض عدد (١٤٥) رسالة بإجمالي وزن (٣.٤١١) طن وكانت أهم الأصناف المرفوضة " اضافات اعلاف- أسمدة زراعية- مستلزمات بخور".