مراسل صدى البلد في بروكسل يكشف تفاصيل خطيرة عن وباء كورونا.. فيديو

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد من بيروكسل، إن الأوضاع ما زالت صعبة وهناك حجر صحى كامل ومستمر لـ شهر 5 المقبل.

وأضاف مجدي يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن هناك 1300 حالة جديدة مصابة بكورونا فى بيروكسل خلال 24 ساعة الماضية.





وأشار إلى أن إجمالى الحالات وصلت لـ 20 ألف حالة مصابة، وهناك 1500 حالة وفاة، وهناك 5 آلاف حالة فى المستشفيات منهم 1400 فى وضع حرج للغاية، لافتا إلى أنه كان فى حور مع عالم فيروسي وتحدث عن مخاطر الفيروس، وأكد أن الشخص يجب أن يبتعد عن غيره بمسافة بين متر و80 سم لـ 2 متر.





وأوضح المراسل أن العالم الفيروسي، أكد أن الجميع يجب أن يلتزموا البيت لأن الفيروس سريع الانتشار، موضحًا أن هناك أمرا خطيرا يرعب العلماء وهو أن الفيروس ينتشر على الأسطح الخارجية وينتشر فى العالم وليس فى مكان محدد.





وتابع: "لما وصلت عشان أصور مع العالم خد منى التلفون والكاميرا وجميع أجهزة التصوير وتم تعقيمها، وتم وضع خط لـكى لا اقترب من العالم، مؤكدًا أن المسافة بينى وبينه كانت 3 أمتار".





برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.





كما يقدم البرنامج يوميًا أيضًا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.