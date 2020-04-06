كويكب ضخم يتجه نحو الأرض 29 أبريل.. وعالم فلك يكشف التفاصيل

قال الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الكويكبات موجودة فى حزام الكويكبات بين كوكب المريخ والمشترى، مشيرا إلى أنه من نشر عن اتجاه كويكب ضخم نحو الأرض يوم 29 إبريل كان بسبب نشر تلك الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضاف "محمد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن هناك أعدادًا كبيرة جدًا من الكويكبات، موضحا أنها تسير فى فترات والتى من الممكن أن تقترب من الأرض ولا يحدث أى شيء مضر بها.





وأوضح أن اتجاه كويكب إلى الأرض ليست حقيقة، بل فقط مجرد شائعات من مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن هناك عاملين بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ونفى تلك الشائعات.



