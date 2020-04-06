كويكب ضخم يتجه نحو الأرض 29 أبريل.. وعالم فلك يكشف التفاصيل

قال الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الكويكبات موجودة فى حزام الكويكبات بين كوكب المريخ والمشترى، مشيرا إلى أنه من نشر عن اتجاه كويكب ضخم نحو الأرض يوم 29 إبريل كان بسبب نشر تلك الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف "محمد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن هناك أعدادًا كبيرة جدًا من الكويكبات، موضحا أنها تسير فى فترات والتى من الممكن أن تقترب من الأرض ولا يحدث أى شيء مضر بها.
وأوضح أن اتجاه كويكب إلى الأرض ليست حقيقة، بل فقط مجرد شائعات من مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن هناك عاملين بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ونفى تلك الشائعات.
وذكر موقع “space” الأمريكي أن كويكب ضخم يسمى 1998 OR2 يندفع تجاه الأرض في 29 أبريل، وفي حين أن الكويكب كبير بما يكفي لإحداث دمار على الأرض إذا ضرب كوكبنا، إلا أنه لن يقترب من التصادم عندما يحلق في أواخر أبريل.
ووفقا لما ذكره الموقع قال علماء في برنامج ” Asteroid Watch” التابع لوكالة ناسا في تحديث على تويتر، إنه في 29 أبريل، سيمر كويكب 1998 OR2 بأمان بمقدار 3.9 مليون ميل / 6.2 مليون كيلومتر، حيث سيمر على مسافة آمنة تزيد عن 16 ضعف متوسط المسافة بين الأرض والقمر.
وأضافوا في منشور آخر على تويتر: “لا يوجد تحذير بشأن هذا الكويكب”، ففي حين تصنف وكالة ناسا الكويكبات التي تأتي ضمن أقل من 4.6 مليون ميل (7.5 مليون كيلومتر) من الأرض على أنها “من المحتمل أن تكون خطرة”، لا يوجد شيء يدعو للقلق من 1998 OR2.