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لكل من تسول له نفسه.. التنمية المحلية: استغلال كورونا سيحولك لمحاكمة عسكرية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:43 ص
التنمية المحلية:
التنمية المحلية: تتعامل بشدة وحسم مع مستغلي ازمة كورونا
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إنه بالنسبة لقرار مجلس الوزراء بالامس بإحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية، ينطبق على جميع المحافظات المصرية، مؤكدا أنه سيتم التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع المخالفين، وفقا لقانون الطوارئ.

 

وتابع حالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البعض تخيل أن الدولة منشغلة في مكافحة كورونا، ومن ثم يمكنه بناء مبنى مخالف.


وأضاف أن من تسول له نفسه باستغلال تلك الفترة من الوقت، فالدولة لن تسمح له وستقضى على مثل هذا الظاهرة قبل ظهورها، وان هذه المخالفات تنطبق على أي بناء مخالف سواء سكني أو غير سكني، أكان على أرض يمتلكها صاحب المبنى، أو على أرض الدولة.


واوضح ان الدولة عملت على حراسة الاراضي التي تم استرجعها من قبل حتى لا تسمح بالاعتداء عليها مرة واخرى وهذا في جميع محافظات الجمهورية.

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