رشا مجدي: مكاتب أبو العينين تواصل حملة التعقيم ضد فيروس كورونا بالجيزة

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة في إطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.





وأوضحت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» على شاشة "صدى البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث سبل التعاون المشترك تجاه فيروس كورونا المستجد على مستوى التعاون الثاني المشترك والأفريقي.





وأشارت إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس وصول إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 247، فضلا عن تسجيل 103 إصابات جديدة لفيروس كوورنا بينهم سيدة أجنبية والباقي مصريون بينهم عائدون من الخارج المخالطين لمصابين.





ولفتت إلى أن الإدارات التخصصية للقوات المسلحة واصلت أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمؤسسات الحيوية، مشيرة إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أنه لن يتم تنظيم معرض أهلا رمضان لمنع المتكدس مع تنفيذ آليات جديدة تضمن عرض تخفيضات للسلع.





وأوضحت أن مكاتب النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، واصلت حملة التعقيم والتطهير في منطقة جنوب الجيزة، حيث قامت بتعقيم جزيرة القرصاية في الجيزة، وذلك في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا.



