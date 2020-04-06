AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشا مجدي: مكاتب أبو العينين تواصل حملة التعقيم ضد فيروس كورونا بالجيزة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:48 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
Advertisements
قسم التوك شو
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة في إطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد. 

وأوضحت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» على شاشة "صدى البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث سبل التعاون المشترك تجاه فيروس كورونا المستجد على مستوى التعاون الثاني المشترك والأفريقي. 

وأشارت إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس وصول إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 247، فضلا عن تسجيل 103 إصابات جديدة لفيروس كوورنا بينهم سيدة أجنبية والباقي مصريون بينهم عائدون من الخارج المخالطين لمصابين. 

ولفتت إلى أن الإدارات التخصصية للقوات المسلحة واصلت أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمؤسسات الحيوية، مشيرة إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أنه لن يتم تنظيم معرض أهلا رمضان لمنع المتكدس مع تنفيذ آليات جديدة تضمن عرض تخفيضات للسلع.

وأوضحت أن مكاتب النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، واصلت حملة التعقيم والتطهير في منطقة جنوب الجيزة، حيث قامت بتعقيم جزيرة القرصاية في الجيزة، وذلك في إطار جهود مواجهة فيروس كورونا. 

وبرنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. 

كما يقدم البرنامج يوميا أيضًا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بداية من الخميس.. فقرة يومية عن كورونا ومستجدات الأوضاع محليا ودوليا بـ «صباح البلد»

اوعوا تستهتروا بـ كورونا.. رشا مجدي توجه رسالة مؤثرة للمواطنين ..فيديو

صباح البلد يستعرض آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا محليا وعالميا

رشا مجدى تستعرض آخر مستجدات فيروس كورونا محليا ودوليا

فرح سعيد: خطة أبو العينين لمكافحة كورونا بالجيزة وطنية تظهر وقت الشدائد

هند النعساني تشيد بحملة أبو العينين لتنظيم صرف المعاشات وتطهير وتعقيم الجيزة.. فيديو

ترشيحاتنا

الدراسة مش هترجع.. 10 رسائل مهمة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

للفيديوجراف| هكذا أثبتت الدولة قوة الباسبور المصري

الصحة العالمية: 85% من إصابات كورونا في مصر لا تحتاج إلى دواء

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

بيان عاجل من الحكومة البريطانية بعد دخول بوريس جونسون المستشفى مصابا بكورونا

لو ميعاد ولادتك قرب.. 10 نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تسبب سراج منير فى وفاة والده.. واسرار علاقته بـ ميمى شكيب وفيلم تسبب فى إفلاسه.. وكواليس نجاته من الأسر بألمانيا

بدون مكياج.. ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة كاجوال.. شاهد

ملفتة وجريئة.. 15 صورة تكشف عن أناقة أسما شريف منير في عيد ميلادها