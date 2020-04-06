AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حريق على مساحة 15 فدانا يدمر 3500 سيارة بالقرب من مطار فلوريدا | صور وفيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:35 ص
حريق بالقرب من مطار
حريق بالقرب من مطار فلوريدا
Advertisements
على صالح
كشف مسؤولو إدارة الإطفاء في ولاية فلوريدا عن أن حريقا اندلع عبر منطقة عشبية بمطار ساوث ويست الدولي دمر آلافا من السيارات المستأجرة الموجودة بمكان الحادث.

وقال مسؤولون في ادارة الاطفاء وفقا لـ شبكة سي ان ان، إن الحريق اندلع يوم الجمعة وامتد على مساحة 15 فدانا وشمل في الاساس 20 سيارة فقط في منطقة للسيارات المستأجرة في مطار فورت مايرز.

ولكن في الوقت الذي تم إخماد السنة اللهب بالمنطقة العشبية، دمرت النيران أكثر من 3500 سيارة مستأجرة ، حسبما قال المتحدث باسم هيئة الميناء الجوي للشبكة الامريكية.

ووفقا للصور والفيديوهات التي تم تداولها عبر تويتر رؤية السحب السوداء من الدخان تحلق لأميال حول فورت مايرز ، وهي مدينة يقطنها حوالي 82000 شخص في جنوب غرب فلوريدا. 

ووفقا لاحدى مسئولات الخدمة الجوية في المطار إن الدعم البري والجوي قدمته خدمة اطفاء الغابات في فلوريدا والعديد من أقسام مكافحة الحرائق.

وقالت في منشور على فيسبوك إن ما لا يقل عن 80 عملية إسقاط جوي قامت بها وحدة الطيران التابعة لمكتب شريف بمقاطعة شارلوت لاخماد الحريق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق هائل يلتهم مصنعا في مانشستر ويؤدي إلى انهياره

ترشيحاتنا

أخبار الفن ليلا.. حفيد عمر الشريف مطلوب على جوجل بسبب حمالة صدر..وعادل إمام فى فيديو ساخر عبر تيك توك

أفتقد رؤيتها .. شاهد لحظة انهيار يسرا بالبكاء على الهواء

بدون جراحة.. 6 حيل خارقة تخلصك من انسداد شرايين القلب

هنفطر ايه.. بان كيك بطريقة جديدة أحلى من المطاعم

أفشل 8 صفقات في تاريخ الأهلي خلال الـ 10 سنوات الماضية

من حزام النار.. زلزال قوي يضرب أندونيسيا بدرجة 6.1 ريختر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تسبب سراج منير فى وفاة والده.. واسرار علاقته بـ ميمى شكيب وفيلم تسبب فى إفلاسه.. وكواليس نجاته من الأسر بألمانيا

بدون مكياج.. ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة كاجوال.. شاهد

ملفتة وجريئة.. 15 صورة تكشف عن أناقة أسما شريف منير في عيد ميلادها