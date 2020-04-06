حريق على مساحة 15 فدانا يدمر 3500 سيارة بالقرب من مطار فلوريدا | صور وفيديو

كشف مسؤولو إدارة الإطفاء في ولاية فلوريدا عن أن حريقا اندلع عبر منطقة عشبية بمطار ساوث ويست الدولي دمر آلافا من السيارات المستأجرة الموجودة بمكان الحادث.





وقال مسؤولون في ادارة الاطفاء وفقا لـ شبكة سي ان ان، إن الحريق اندلع يوم الجمعة وامتد على مساحة 15 فدانا وشمل في الاساس 20 سيارة فقط في منطقة للسيارات المستأجرة في مطار فورت مايرز.





ولكن في الوقت الذي تم إخماد السنة اللهب بالمنطقة العشبية، دمرت النيران أكثر من 3500 سيارة مستأجرة ، حسبما قال المتحدث باسم هيئة الميناء الجوي للشبكة الامريكية.





ووفقا للصور والفيديوهات التي تم تداولها عبر تويتر رؤية السحب السوداء من الدخان تحلق لأميال حول فورت مايرز ، وهي مدينة يقطنها حوالي 82000 شخص في جنوب غرب فلوريدا.





ووفقا لاحدى مسئولات الخدمة الجوية في المطار إن الدعم البري والجوي قدمته خدمة اطفاء الغابات في فلوريدا والعديد من أقسام مكافحة الحرائق.





وقالت في منشور على فيسبوك إن ما لا يقل عن 80 عملية إسقاط جوي قامت بها وحدة الطيران التابعة لمكتب شريف بمقاطعة شارلوت لاخماد الحريق.



