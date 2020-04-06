شاهد.. بنات أحمد زاهر يقلدن هنيدي ولبلبة

وتفاعل الجمهور مع الفيديو ونهالت التعليقات على أدائهن.

يذكر أن فيلم "وش إجرام" تم عرضه في 2006، ومن إخراج وائل إحسان.

يشارك أحمد زاهر في مسلسل البرنس" وهو بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي و سيعرض في رمضان 2020.



