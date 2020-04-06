شاهد.. بنات أحمد زاهر يقلدن هنيدي ولبلبة

نشر الفنان أحمد زاهر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" مقطغ فيديو لبناته وهن يقلدن النجم محمد هنيدي ولبلبة، من فيلم "وش إجرام" خلال تطبيق "tiktok".
وتفاعل الجمهور مع الفيديو ونهالت التعليقات على أدائهن.
يذكر أن فيلم "وش إجرام" تم عرضه في 2006، ومن إخراج وائل إحسان.
يشارك أحمد زاهر في مسلسل البرنس" وهو بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي و سيعرض في رمضان 2020.
يذكر ان الفنان احمد زاهر منع بناته من التمثيل حتي انهاء دراستهن الجامعية كاملة علي ان يتركهن يمارسن التمثيل بعدها.