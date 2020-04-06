ليه كل ده..شاهد تعليق قوي من مذيعة على الهواء عن أعداد ركاب المترو

عرضت المذيعة اسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، انفوجراف يوضح حركة التشغيل في الموانئ المصرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبيان بعدد القطارات وعدد ركاب السكك الحديدية خلال ايام الجمعة والسبت.





واضافت انها ستعرض بيانا بحركة تشغيل مترو الانفاق بخطوطه الثلاثة وعدد ركابه خلال اليومين الماضيين، ومن الطبيعي أن الموانئ المصرية تعمل بكل قوتها لاستمرار الصادرات المصرية ودخول الواردات التي من الممكن ان نحتاجها في تلك الفترة من ازمة كورونا.





وشددت على ضرورة ان تكون الحركة في مترو الانفاق والقطارات ملتزمة بعدد الركاب بالارقام المذكورة في البيان التابع لهم.





وتابعت : " من المفترض ان هذه الارقام الموضحة في البيانات لا تتواجد في ايام الجمعة والسبت وهي الاجازة الاسبوعية للمصريين، معلقة أن ايضًا الحظر على المحلات والورش خلال اليومين يقلل من كثافة المواطنين بشكل كبير.





فتساءلت: "ايه اللي يخلي الاعداد ديه موجودة في القطارات والمترو"، وهذا تعقيبا على زيادة اعداد الركاب وكثافتهم في عربات المترو والقطارات خلال يومي الجمعة والسبت، حيث استخدمه 295 الف راكب، رغم ان الدولة الان في مواجهة عدو قوي وممكن ان يودي بحياة كل مواطن لانه فيروس خطير وقاتل، ويزيد فرص انتشاره في الازدحام والاختلاط.