AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جاهزين متطوعين لبلدنا مش خايفين.. مبادرة طب حلوان ضد كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:18 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر

أعلنت كلية الطب بجامعة حلوان مشاركتها فى مبادرة "خليك مستعد" التى أطلقتها وزارة التعليم العالى لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب لمواجهة فيروس كورونا المستجد لمساعدة الجيش الأبيض للقضاء على فيروس كورونا.


وأعلنت كلية الطب بجامعة حلوان عن المشاركة في مبادرة " جاهزين متطوعين لبلدنا مش خايفين "، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب، حيث تم تدريب طلاب كلية الطب للتطوع فى مستشفيات العزل  من أجل تكوين خط دفاع ثانى للجيش الأبيض للتعامل مع الحالات الحرجة بكافة الطرق التى تم التدريب عليها.


وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بالدور الحيوي والهام لكلية الطب، موضحا أن طلاب كلية الطب بجامعة حلوان تم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى كأطقم طبية مساعدة للتعامل مع الحالات الحرجة وخاصة مرضى فيروس الكورونا، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم، مع حرص الجامعة على توفير كافة وسائل الأمان والوقاية لطلاب كلية الطب.


وأكد رئيس جامعة حلوان أن مثل هذه الظروف الاستثنائية تظهر معدن المصرى الاصيل وتكاتف كل المجتمع عند الشدائد، مشيرا إلى أن طلاب كلية الطب على أتم الاستعداد للتطوع فى تقديم الخدمات الطبية المختلفة. 


ونوه الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب إلى أن فريق عمل كلية الطب من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والاداريين جميعهم على أتم الاستعداد للعمل فى دعم القطاع الصحي التوعوي والتثقيفي للمخالطين للمرضى فى المستشفيات.


وأشار عميد كلية الطب إلى أن وقت الازمات كلنا مستعدون أن نساند بلدنا، لذلك تم تدريب  طلاب الكلية على كيفية عزل حالات الاشتباه، والتدريب على طرق الوقاية، وكذلك كيفية سحب عينات من المرضى وتحليلها فى المعامل، كما تم تدريب الطلاب على  استخدام أجهزة التنفس الصناعى داخل الرعاية المركزة وكيفية متابعة حالة المرضى لخدمة الدولة  فى هذا الوقت العصيب كمتطوعين حيث بذل فريق كلية الطب جهود كبيرة من أجل تنظيم وتدريب الطلاب ودعمهم للمشاركة من خلال د هيثم سويلم  منسق الأنشطة الطلابية وفريق أعضاء هيئة التدريس ا. د فاطمه الزهراء ود محمد بدر. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كليات القطاع الصحي بجامعة حلوان تعلن خطتها لمواجهة فيروس كورونا

طب حلوان تستقبل المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لتدريب الباثولوجيين

فريق جامعة حلوان يحصد المراكز الأولى في المسابقة الوطنية SOLE Season7

عضو تنسيقية الأحزاب يوضح الهدف من مبادرة البالطو الأبيض

البالطو الأبيض.. مبادرة لـ تنسيقية شباب الأحزاب بتطويع 10 آلاف طالب لمواجهة كورونا.. والقضاء على زحام المستشفيات قريباً

3 امتيازات للتطوع في مبادرة البالطو الأبيض.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

عاش هنا يوثق تسبب سراج منير فى وفاة والده.. واسرار علاقته بـ ميمى شكيب وفيلم تسبب فى إفلاسه.. وكواليس نجاته من الأسر بألمانيا

كفارة صيام شهرين متتابعين.. 3 أفعال محرمة عقوبتها الصوم 60 يوما

الذعر يسيطر على أهالي سيدني من تلال ملابس مجهولة وسط وباء كورونا| صور

إدارة الأهلي ترد على محمود طاهر

شفاء مسنة تجاوز عمرها 100 عام من فيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

هل ترفع الأعمال في ليلة النصف من شعبان؟.. المفتي السابق يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفاء مسنة تجاوز عمرها 100 عام من فيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

عاش هنا يوثق تسبب سراج منير فى وفاة والده.. واسرار علاقته بـ ميمى شكيب وفيلم تسبب فى إفلاسه.. وكواليس نجاته من الأسر بألمانيا

بدون مكياج.. ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة كاجوال.. شاهد