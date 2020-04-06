الصندوق الروسي للاستثمارات يدعو لاستئناف الحوار التجاري مع الولايات المتحدة

اعتبر رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الإثنين، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى استئناف الحوار التجاري بينهما في المستقبل القريب.

وقال دميترييف في تر نقلته وكالة سبوتنيك الروسية إن مؤسستنا تعمل على استمرار التعاون بين الشركات الروسية والأمريكية التي تجد الدعم من كلا الجانبين.. معربا عن اعتقاده أنه في المستقبل القريب يجب أن يتم استئناف الحوار على أعلى المستويات.

وأضاف أن هذا كان اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشا إلى أن العالم اليوم يحتاج إلى منصات قوية للتعاون بين الحكومات ورجال الأعمال والمواطنين.

وكان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي قد دفع نصف قيمة شحنة مساعدات إنسانية روسية إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.



