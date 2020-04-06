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اقتصاد

جهاز مدينة العاشر يُزيل مخالفتين تغيير نشاط من سكنى إلى تجارى

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم



صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم إزالة مخالفة بوحدة سكنية بالمجاورة 49 بالحى السادس، ومخالفة بوحدة سكنية أخرى بالمجاورة 39 بالحى الخامس، وذلك لتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، بغرض فتح محلين تجاريين، حيث استغل مالكا الوحدتين الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد وأقدما على تنفيذ المخالفتين.

وأوضح المهندس خالد شاهين، أنه تم رصد  المخالفتين خلال مرور حملات إزالة المخالفات بأرجاء المدينة، حيث قام مالكا الوحدتين السكنيتين بهدم الحوائط الخارجية وتركيب أبواب من الصاج بغرض فتح محلين تجاريين، وعلى الفور قامت إدارة  الإزالات والإشغالات برفع الأبواب ومصادرتها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إلغاء التخصيص لعدم الالتزام بالنشاط السكنى المخصص لها الوحدة.

وأكد المهندس خالد شاهين استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بأنحاء المدينة كافة، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذًا للقانون، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للإزالة الفورية لأى مخالفات أو تعديات للحفاظ على النسق الحضارى للمدينة.

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