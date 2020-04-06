الإحصاء: 23.4% ارتفاعا في تكاليف العلاج على نفقة الدولة في 2019

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة عن ارتفاع عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل ليبلغ 3.625 مليون مريض بتكلفة 10.375 مليار جنيه عام 2019 مقابل 2.632مليون مريض بتكلفة 8.410 مليار جنيه عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 23.4% في تكاليف العلاج.





وجاء ذلك في بيان المركزي للإحصاء اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للصحة، والذي يحتفل به في السابع من أبريل كل عام، وهو الموافق لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التي تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة في المجال الصحي وشعار هذا العام "التغطية الصحية الشاملة".





وأشار إلى ارتفاع عدد المستشفيات بالقطاع الحكومي لتبلغ 691 مستشفى عام 2018 مقابل 676 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.2 %..لافتا إلى أن عدد مستشفيات الجامعات بلغت 89 مستشفى عام 2018 مقابل 87 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.3 %.





ونوه بأن إجمالي عدد الأطباء تراجع ليبلغ 113305 أطباء (بشريين/ أسنان) عام 2018 مقابل 124871 طبيبًا عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 9.3 %.. بينما ارتفع عدد أعضاء هيئة التمريض ليبلغ 196686 ممرضًا عام 2018 مقابل 191351 ممرضًا عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها2.8%.





وأوضح أن عدد المنتفعين بالتأمين الصحي بلغ 55.581 مليون عام 2018 مقابل 54.177 مليون منتفعًا عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 2.6%.





وعن مستشفيات الوزارات الأخرى -تتضمن مستشفيات القطاع العام-،أكد ارتفاع عدد المستشفيات إلى 28 مستشفى عام 2018 مقابل 27 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها. 3.7%، مضيفا أن عدد الأسرة في المستشفيات زاد ليبلغ 2761 سريرًا عام 2018 مقابل 2561 عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 7.8%.





وعن القطاع الخاص ،بين أن عدد المستشفيات ارتفع إلى 1157 مستشفى عام 2018 مقابل 1094 مستشفى عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 5.8%.



