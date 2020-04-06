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اقتصاد

غرفة شمال سيناء : الاستقرار يسيطر على الأسواق وتوافر كبير في السلع

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قامت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، برئاسة عبد العزيز مطر بعقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الشعب التجارية للتاكد من استقرار الاسعار وتوافر السلع بالاسواق .

واكد محمد قويدر نائب اول رئيس الغرفه ورئيس لجنة متابعة الاسعار ، التى تم تشكيلها مؤخرا بالغرفه برئاسته وعضوية كلا من شريف مصباح امين الصندوق وتيسير فايز امين الصندوق المساعد بالغرفه، انه تم الاجتماع مع كلا من سلامه الاهتم رئيس شعبة الخضر والفاكهه ، و محمد عصام لاشين رئيس شعبة الجزارين، حيث اكد الجميع على اهمية مناشدة التجار الحفاظ على مستوى الاسعار وعدم زيادتها.

ولفت الى أنه تم  زياره تفقديه من اعضاء اللجنه ومحمد العمده عضو مجلس ادارة الغرفه والمتحدث الرسمى للغرفه وفتحى راشد مدير التموين بالمحافظه و مباحث التموين لعدد من الاسواق، حيث وجدنا ان الاسواق مستقرة وكافة السلع متوافرة خاصة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والاسماك كما ان المخابز تعمل بشكل طبيعي وتفتح في مواعيدها الرسمية.
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