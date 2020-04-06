غرفة شمال سيناء : الاستقرار يسيطر على الأسواق وتوافر كبير في السلع

قامت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، برئاسة عبد العزيز مطر بعقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الشعب التجارية للتاكد من استقرار الاسعار وتوافر السلع بالاسواق .





واكد محمد قويدر نائب اول رئيس الغرفه ورئيس لجنة متابعة الاسعار ، التى تم تشكيلها مؤخرا بالغرفه برئاسته وعضوية كلا من شريف مصباح امين الصندوق وتيسير فايز امين الصندوق المساعد بالغرفه، انه تم الاجتماع مع كلا من سلامه الاهتم رئيس شعبة الخضر والفاكهه ، و محمد عصام لاشين رئيس شعبة الجزارين، حيث اكد الجميع على اهمية مناشدة التجار الحفاظ على مستوى الاسعار وعدم زيادتها.



