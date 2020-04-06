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أخبار العالم

سفير فرنسا بالمملكة يشيد بشجاعة الأطباء السعوديين في باريس خلال مواجهة كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:14 ص
السفير الفرنسي
السفير الفرنسي
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عبدالله قدري
أشاد السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا جوييت، على المساهمات التي يقدمها الأطباء السعوديون في المستشفيات الفرنسية.

وقال السفير الفرنسي عبر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع: «أصدقائي السعوديين الأعزاء.. تعتبر جائحة فيروس (كورونا المستجد) مصدر قلق وتحديًا كبيرًا للعالم».

وأضاف: «في هذه المرحلة الصعبة، أعطى الأطباء السعوديون المتدربون في فرنسا، صورة جميلة لمعنى التضامن، وحاليًّا يستفيد 250 منهم من التميز الطبي للتأهيل الفرنسي.. واختار هؤلاء دون تردد البقاء بجانب الشعب الفرنسي، وبجانب الـ66 ألف طبيب يعملون يوميًا في المستشفيات الفرنسية.

وأضاف أن الشجاعة التي يبديها هؤلاء الأطباء السعوديون لأمر رائع ورمز للصداقة والتعاون الذين يربطان الشعبين الفرنسي والسعودي.

وتابع: "وأريد أن أعلن لهؤلاء الأطباء ولسلطات المملكة عن شكري على المساعدة التي يقدمونها يوميًّا في فرنسا، عاشت الصداقة الفرنسية السعودية».
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