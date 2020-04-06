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أخبار البلد

عبر الـ فيديو كونفرانس .. وزيرة البيئة تبحث مواجهة فيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:29 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة
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أ ش أ
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمناقشة عدد من الملفات البيئية الهامة وذلك لأول مرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وبحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وأعضاء المجلس من الجهات المعنية الأخرى.

وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي للشركات المتداولة والمستخدمة للفحم الحجري والبترولي، كما تم مناقشة الاستفادة من المخلفات البلدية ضمن مزيج الطاقة بمصانع الأسمنت وذلك في ضوء رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة. 

وأوضحت أنه سيتم إعداد دراسة بيئية توضح موقف إستخدام الفحم الفترة السابقة ومدى تأثيره على البيئة وما هي الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة البيئة للحد من انبعاثات الكربون. 

وقد وافق مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في ختام الاجتماع على تجديد التصريحات للشركات المتوافقة من الناحية البيئية.
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