ألمانيا تسجل انخفاضا حادا في معدل وفيات وإصابات كورونا

شهدت ألمانيا انخفاضات حادة في كل من عدد قتلى كورونا اليومي وعدد الإصابات الجديدة اليوم الاثنين، ما يقدم أملًا جديدًا في أن سياسة الإغلاق التي فرضتها الدولة تعمل بشكل إيجابي ضد انتشار الفيروس التاجي.





وارتفع عدد الإصابات بمقدار 3،677 - وهو الأصغر منذ 22 مارس - ليرتفع العدد الإجمالي من 91،714 إلى 95،391.





وفي الوقت نفسه قفز عدد القتلى 92 فقط ، وهو أدنى مستوى في أسبوع ، ليصل المجموع من 1342 إلى 1434.





ولا يزال معدل الوفيات الناتج عن 1.5 في المائة أقل من العديد من جيران ألمانيا ، على الرغم من أنه كان يرتفع كل يوم لأكثر من أسبوعين.





وتستمر جائحة فيروس COVID-19 في الانتشار، محدثة اصابة أكثر من 1.270.000 حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم وما لا يقل عن 69450 حالة وفاة.





وتتخذ الدول المتضررة من الفيروس التاجي المزيد من التدابير للحد من انتشار المرض وحث الناس على البقاء في المنزل ليكونوا آمنين وكذلك تخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية وسط الأزمة.





ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء حيث يبلغ ما يقرب من ربع المصابين في العالم (على الأقل 337000) ، في حين تظل إيطاليا وإسبانيا المركز الرئيسي للفاشية في أوروبا مع أكبر عدد من الوفيات (15،887 و 12،641 على التوالي.





في غضون ذلك ، تقترب ألمانيا من 100،000 حالة مؤكدة.



