AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا تسجل انخفاضا حادا في معدل وفيات وإصابات كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:23 ص
معدل اصابات ووفيات
معدل اصابات ووفيات كورونا في المانيا
Advertisements
على صالح
شهدت ألمانيا انخفاضات حادة في كل من عدد قتلى كورونا اليومي وعدد الإصابات الجديدة اليوم الاثنين، ما يقدم أملًا جديدًا في أن سياسة الإغلاق التي فرضتها الدولة تعمل بشكل إيجابي ضد انتشار الفيروس التاجي.

وارتفع عدد الإصابات بمقدار 3،677 - وهو الأصغر منذ 22 مارس - ليرتفع العدد الإجمالي من 91،714 إلى 95،391.

وفي الوقت نفسه قفز عدد القتلى 92 فقط ، وهو أدنى مستوى في أسبوع ، ليصل المجموع من 1342 إلى 1434.

ولا يزال معدل الوفيات الناتج عن 1.5 في المائة أقل من العديد من جيران ألمانيا ، على الرغم من أنه كان يرتفع كل يوم لأكثر من أسبوعين.

وتستمر جائحة فيروس COVID-19 في الانتشار، محدثة اصابة أكثر من 1.270.000 حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم وما لا يقل عن 69450 حالة وفاة.

وتتخذ الدول المتضررة من الفيروس التاجي المزيد من التدابير للحد من انتشار المرض وحث الناس على البقاء في المنزل ليكونوا آمنين وكذلك تخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية وسط الأزمة.

ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء حيث يبلغ ما يقرب من ربع المصابين في العالم (على الأقل 337000) ، في حين تظل إيطاليا وإسبانيا المركز الرئيسي للفاشية في أوروبا مع أكبر عدد من الوفيات (15،887 و 12،641 على التوالي.

في غضون ذلك ، تقترب ألمانيا من 100،000 حالة مؤكدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آخر أخبار كورونا لحظة بلحظة.. أكثر من 212 ألف مصاب في 150 دولة | تفاعلي

لحظة بلحظة.. كورونا يزحف إلى دول جديدة وحالات الإصابة تقترب من 300 ألف

إيطاليا وإسبانيا تسبقان الصين .. قفزة رهيبة بأعداد قتلى ومصابي كورونا في البلدين

بعد السيطرة عليه.. قرار جديد من الصين بشأن فيروس كورونا

بريطانيا تسجل 159 وفاة جديدة بـ كورونا

اقتربت من المليون.. أحدث إحصائية لخريطة انتشار فيروس كورونا في العالم

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الياباني يعتزم إعلان الطوارئ 6 أشهر

مثلي الجنسية ويرتدي حمالة صدر.. حقائق صادمة عن حفيد عمر الشريف

كويكب ضخم يتجه نحو الأرض 29 أبريل.. وعالم فلك يكشف التفاصيل

هل صيام النصف الثاني من شعبان حرام ؟.. لجنة الفتوى توضح

هل ترفع الأعمال في ليلة النصف من شعبان؟.. المفتي السابق يجيب

كفارة صيام شهرين متتابعين.. 3 أفعال محرمة عقوبتها الصوم 60 يوما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفاء مسنة تجاوز عمرها 100 عام من فيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

عاش هنا يوثق تسبب سراج منير فى وفاة والده.. واسرار علاقته بـ ميمى شكيب وفيلم تسبب فى إفلاسه.. وكواليس نجاته من الأسر بألمانيا

بدون مكياج.. ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة كاجوال.. شاهد