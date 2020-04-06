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عدت لهذا السبب.. نادية الجندى تكشف حقيقة الخلاف مع نبيلة عبيد..فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
كشفت نجمة الجماهير، الفنانة نادية الجندى أسرار عودتها للدراما، لافتة إلى أنها اختارت هذا التوقيت للعودة للدراما لكى تقدم دورا مختلفا، مؤكدة انها قدمت كل الادوار خلال مشوارها الفنى الطويل.


وتابعت نادية الجندى، فى لقاء خاص ببرنامج "  mbc tranding" المذاع على فضائية mbc 4، انها تحب ان يشتاق إليها الجمهور وأن ينتظرها وأن تظهر بدور جديد ومختلف، مشيرة إلى أنها ستقدم دورا جديدا عليها لم تقدمه من قبل، حيث إنها لأول مرة تقدم كوميديا.

وأضافت ان الكوميديا مختلفة وبشكل جديد، متابعة " جمهورى كان بيلومنى كتير على غيابى، فنزلت اشتغل تانى بناءً على رغبة الجماهير".

وأوضحت أنه لا توجد اى مشاكل بينها وبين الفنانة نبيلة عبيد، على عكس ما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى،  مضيفة " مهنة التمثيل صعبة ومرهقة ومش أى حد يتحملها".
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