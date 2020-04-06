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برلمان

برلماني: الرقابة الإدارية يد الدولة في إسقاط الفاسدين وناهبي المواطنين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:08 ص
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
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فريدة محمد
أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بالدور الذي يقوم به رجال هيئة الرقابة الإدارية الذين يضربون بيد من حديد على الفاسدين، فالهيئة تكافح الترهل الوظيفي وتؤسس لدولة القانون، وما يشغل بالها هو إسقاط الفاسدون ناهبون حقوق المواطن والدولة، فهي بمثابة ضمير الدولة والحكومة الذي يحرص دائما على إقرار العدالة ومكافحة الفساد. 

وأوضح مشهور فى بيان، الاثنين، أنه منذ صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن فرض حظر التجوال على المواطنين مساءً، وتكاتف مؤسسات الدولة للتصدي لانتشار وباء فيروس كورونا، كانت الرقابة الإدارية من أولى الإدارات التي كافحت مستغلي الأزمة وتجارها لحماية المواطنين. 

وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة، التي تواجه الدولة المصرية بجميع كياناتها فيروس كورونا المستجد، وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربة قاصمة للتجار والصيدليات المتلاعبة في مواد التعقيم، وساهمت هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من أول مارس عام 2020 وحتى الآن في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، وذلك من خلال تشديد الرقابة على أماكن بيع المستلزمات الطبية والمطهرات بكافة محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية ضمانًا لتيسير حصول المواطنين عليها وحمايتهم من شراء المنتجات المغشوشة التي تؤثر على صحتهم.
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