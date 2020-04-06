مياه أسيوط تُكثف أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت للوقاية من كورونا



صرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بأن الشركة قامت بتسخير كافة معداتها وأفرادها للقيام بأعمال التعقيم والتطهير لجميع المنشآت العامة والحيوية بالمحافظة كالمستشفيات والمعاهد الصحية والمؤسسات الخدمية المزدحمة بالسكان، بجانب أعمال التطهير اليومية لمواقف سيارات وأتوبيسات الركاب.



وأضاف أن الشركة تقوم حاليًا بأعمال التطهير اليومية لمحطة السكة الحديد وجميع مشتملاتها ومحطات السوبر جيت وجميع محطات المياه التابعة للشركة نفسها بكافة المناطق، وذلك فى إطار التكاتف والتحدى للتصدى لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.



كما أكد المهندس محمد صلاح عبدالغفار، على الدور التوعوي والإرشادي الذي يقوم به الفريق التوعوي بالشركة عبر قنوات التواصل المختلفة مع المواطنين لتوعيتهم بأهمية الالتزام بالدواعى الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتعميم الملصقات التوعوية بجميع محطاتها لتوعية أبنائها العاملين ليكونوا سفراء داخل أسرهم.



وأوضح أنه تم تدعيم جميع مناطق الشركة بعدد 8 آلاف بخاخة جيب بحجم 70 ملي تم توزيعها على موظفي الشركة، و50 ألف قفاز طبي، و 25 ألف كمامة لموظفي الصف الأمامي من المحصلين ومراكز خدمات العملاء وأفراد الأمن نظرًا لتعاملهم المباشر مع الجمهور، و500 بخاخة 500 ملي تم توزيعها علي المكاتب الإدارية لتعقيم المكاتب وبوابات الشركة لتعقيم المترددين من الموظفين والمواطنين أثناء الدخول والخروج، و20 جهازا لقياس درجة الحرارة عن بعد للاطمئنان على سلامة المواطنين، كما تم توفير طاقم طبي متكامل ودعمه بالأجهزة اللازمة لفحص موظفى الشركة بصفة دورية وتوفير 5 أطنان كحول إيثيلي 70% لدعم تنفيذ هذه المنظومة.



وأشار إلى أنه تم توفير عدد 20 بخاخة يدوية سعة 20 لترا لتعقيم أرضيات وحوائط الأماكن الإدارية بالشركة و20 بخاخة بالديزل سعة 20 لترا لتعقيم الأماكن الخارجية بالشركة والمحافظة، بجانب تأجير 25 رشاش ديزل ما بين سعة 20 لترا و600 لتر من مديرية الزراعة بأسيوط بالإضافة إلى 10 بدل وقائية و40 قفاز مطاط لحماية وتأمين عمال الرش أثناء استخدام الأجهزة سابقة الذكر، كما تم تدعيم مراكز وأحياء المحافظة بـ7 أطنان كلور تركيز 12% مجانا من الشركة، لتحضير 140 طن كلور تركيز 0.5% لأعمال الرش والتعقيم، وأيضا تم توفير 8 أطنان كلور بسعر التكلفة لباقي هيئات المحافظة يكفي لتحضير 160 طن كلور للرش والتعقيم حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية.

