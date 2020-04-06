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منوعات

لعدم توفير كمامة.. وفاة ثالث وأصغر ممرض في بريطانيا بـ كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:24 ص
ثالث ممرض يتوفى في
ثالث ممرض يتوفى في بريطانيا
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أماني إبراهيم
توفي شاب يعمل ممرضا باحد مستشفيات المملكة المتحدة بعد بقائه في المستشفى 12 ساعة متواصلة، وكان مصابا بفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) دون معرفته.

ووفقا لصحيفة مترو البريطانية، فقد توفي الشاب صاحب الـ 23 عاما، ويدعى جون ألاجوس، بعد نوبة ليلية في مستشفى واتفورد العام، وكان قد اشتكى من صداع وارتفاع درجة الحرارة طوال الليل وبعدها فقد وعيه ومات.


ويعد هذا الشاب ثالث ممرض وأصغر مسعف بريطاني يعتقد أنه مات جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقالت والدته جينا جوستيلو صاحبة الـ 50 عاما، أن المستشفى لم يسمح لـ جون بالعودة إلى المنزل بسبب نقص عدد أفراد الطاقم الطبي لذلك استمر في نوبة العمل رغم ظهور أعراض تعيقه من ممارسة عمله.



 وكانت قد تحدثت معه قبل وفاته وطلبت منه العودة إلى المنزل ولكنه قال لها أنه غير مسموح بالذهاب، فعرضت عليه تناول دواء خافض للحرارة وبع بضع دقائق تحول لونه إلى الأزرق ومات.

وأرجعت والدته سبب وفاته هو عدم ارتدائه ملابس واقية، فعلى حد وصفها هم يرتدون ملابس واقية ولكن بدون أقنعة تحمي الوجه والفم،  وكان قد أصدر مستشفى واتفورد العام بيانا للموظفين بأنه حال ظهور أي أعراض عليهم يجب أن يتوقفوا عن ممارسة العمل، ونعى البيان جون بأنه كان يحظى بشعبية كبيرة.
لعدم توفير كمامة.. وفاة ثالث وأصغر ممرض في بريطانيا بـ كورونا
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