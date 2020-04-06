دولة عربية تتعرض لهجوم بالصواريخ قرب مواقع نفطية

قالت مصادر نفطية وأخرى بالشرطة العراقية، إن صواريخ سقطت بالقرب من موقع متصل بشركات نفط أجنبية وشركات حكومية في مدينة البصرة بجنوب العراق، وفق ما أوردت صحيفة الرأي.

وقالت الرأي إن الهجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين دون أن يسبب أضرارا أو خسائر بشرية.

وأضافت المصادر أن الصواريخ، التي قالت الشرطة إنها ثلاثة من طراز كاتيوشا وأُطلقت في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، أصابت منطقة البرجسية السكنية ومقرا للعمليات غربي البصرة.

ولا يستبعد أن يكون الهجوم من مليشيات موالية لإيران لإجبار القوات الامريكية على الانسحاب من البلاد، بعدما شنت هذه المليشيات هجمات متتالية على مواقع للقوات وعلى المنطقة الخضراء في بغداد.