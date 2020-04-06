الزمالك يقترب من جوكر بيراميدز برعاية شيكابالا .. وعودة أبو الفتوح



أعلن الإعلامى أحمد شوبير عودة أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة إلى الزمالك مرة أخري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وكان سموحة حصل على خدمات أحمد أبو الفتوح من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف تنتهى بنهاية الموسم الكروى الجاري .



وتأتى عودة أبو الفتوح إلى الزمالك مرة أخري بعد المستوي المميز الذى يقدمه اللاعب مع فريقه الحالى سموحة بالدوري الممتاز ، بالإضافة إلى ظهوره الرائع مع منتخب مصر الأولمبي ببطولة الأمم الإفريقية ومساهمته بقوة فى حصد لقب البطولة .



وَقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي أن الزمالك مصمم على عودة عمر جابر الظهير الأيمن لبيراميدز إلى صفوف الأبيض مرة أخري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لسد العجز فى هذا المركز مع زميله حازم إمام ، بالإضافة إلى إجادة عمر جابر للعب فى العديد من المراكز.



وأضاف أن شيكابالا يلعب دورا كبيرا مع عمر جابر لإقناعه بالعودة من جديد إلى الزمالك فى ظل العلاقة الكبيرة التى تجمع شيكابالا بعمر جابر .