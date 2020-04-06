بعد قرار السيسي.. برلماني: الاستغلال الأمثل لصندوق مخاطر الأطقم الطبية ضرورة

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة الاستغلال الأمثل لصندوق المخاطر الذي تضمنته قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأطقم الطبية فى ضوء دورها لمواجهة انتشار فيروس كورونا حيث الجهود الكبيرة المبذولة، التى تلقي تقديرا واسعا من كافة مؤسسات الدولة المصرية ومساندة لها ووصفهم بأنهم جيش مصر الأبيض.





جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا علي أن الاستغلال لابد أن يكون من جانب النقابات المعنية كنقابة الأطباء، وأن يتم السعي نحو أن يكون للصندوق دور مستمر وليس مؤقتا لمرحلة زمنية، ومن ثم التفكير فى عدد من الخدمات الإضافية لجموع الأطقم الطبية كوثائق التأمين، والمعاشات الإضافية، علي أن تحصل رسوم واستقطاعات هذه الخدمات من قبل الأعمال التي تتم في الجهات المعنية.





ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي ضرورة السعي علي أرض الواقع من قبل الجهات المعنية عن الأطقم الطبية لتحويل محنة كورونا إلي منحة لعموم الأطقم الطبية، والتغلب علي إشكاليات الماضي، مشيرًا إلي أن كافة مؤسسات الدولة المصرية وجموع المواطنين يدركون دورهم الفعال والضروري والواجب لمواجهة جميع التحديات التى تواجه المجتمع.





وتطرق بحديثه نحو الدعم والمساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية المصرية لدور الأطقم الطبية المختلفة، والعمل علي زيادة بدل المهن الطبية، وصرف المكافآت الاستثنائية، فى إطار الدور والنموذج الجيد الذي تقدمه الدولة المصرية نحو المواجهة الشاملة لفيروس كورونا، مؤكدا علي أن الجهود المقدمة تستهدف صحة وسلامة المواطنين مهما كانت التحديات والتكلفة.