المفتي السابق ينصح باغتنام 32 وقتا ومكانا تستجاب فيها الدعاء

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: « إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا»؛فترصدوا نفحات الله.





وأضاف " جمعة " عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع " فيسبوك " أنه على المسلم أن يتحرى الأزمان الفاضلة، والأماكن الفاضلة ، والأحوال الفاضلة في دعاءه؛ فذلك أرجى للإجابة وأكثر بركة في الدعاء.







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وتابع عضو هيئة كبار العلماء أنه من هذه الأزمان والأماكن والأحوال دعاء ليلة القدر، وجوف الليل الآخر، و ليلة النصف من شعبان، ودبر الصلوات المكتوبات، وبين الأذان والإقامة، وعند الآذان، وعند نزول المطر، عند زحف الصفوف في سبيل الله.





وواصل المفتي السابق: وساعة من يوم الجمعة -وهي على الأرجح آخر ساعة من ساعات العصر قبل الغروب-، وعند شرب ماء زمزم، وفي السجود في الصلاة، وعند صياح الديك، وبعد زوال الشمس قبل الظهر، والدعاء عند المريض.





وأكمل: والدعاء بعد الثناء على الله والصلاة على النبي ﷺ ، و عند دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، ودعاء يوم عرفه ، والدعاء في شهر رمضان، ودعاء المظلوم ، و دعاء الصائم حتي يفطر، ودعاء الصائم عند فطره، ودعاء المسافر.





وأردف: ودعاء المضطر، ودعاء الإمام العادل، ودعاء الصالحين، وأن نسأل الدعاء من الآخرين ونجعلهم يدعون لنا بالخير وكان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- يقول لسيدنا عمر - رضى الله عنه -: "أشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ في دُعَائِكَ".





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واسترسل: والدعاء في الطواف والدعاء على الصفا والمروة، والدعاء فيما بين الصفا والمروة، والدعاء في الوتر من اليالي العشرة الأواخر من رمضان، والدعاء في العشر الأول من ذي الحجة، والدعاء عند المشعر الحرام.



