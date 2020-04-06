التنمية المحلية: المنوفية تتصدر المحافظات في تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا

كشف تقرير وزارة التنمية المحلية، عن تصدر محافظة المنوفية محافظات الجمهورية في تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى.





وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشآت الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات في اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد، وذلك حتى نهاية مارس 2020.





وشمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى، وكذا غلق 5 آلاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 آلاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 آلاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 سوقا شعبيا بالإضافة إلى غلق 2374 ناديًا وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.



