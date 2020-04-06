AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب كورونا.. الإيطاليون يحتلفون بـ أحد الشعانين من أسطح المنازل والشرفات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:51 ص
الاحتفال بـأحد الشعانين
الاحتفال بـ"أحد الشعانين"
Advertisements
البهى عمرو

 عرضت قناة سكاي نيوز عربية تقرير فيديو يوضح احتفال الإيطاليين بـ أحد الشعانين .


وجاء فى الفيديو أن  القداس تم من سطح المنزل و المصلون من الشرفات، وذلك فى ظل انتشار فيروس كورونا فى جميع دول العالم.


ويحتفل المسيحيون بهذا اليوم بذكرى دخول المسيح إلى مدينة أورشليم، حيث استقبل بأغصان الزيتون وسعف النخيل.

أعلنت إيطاليا، أمس الأحد، 5 ابريل، أقل نسبة وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، منذ فترة طويلة، وصدى البلد يرصد فى التقرير التالى كيف وصلت إيطاليا إلى أقل عدد وفيات أمس الأحد. 

سجت إيطاليا نهاية مارس الماضي، وبالتحديد يوم 31 مارس، 837 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

كما أعلنت في الأول من أبريل عن وفاة 727 حالة بسبب كورونا، و760 حالة يوم 2 ابريل. 

وكشفت إيطاليا عن ارتفاع في عدد الوفيات يوم 3 ابريل لتصل إلى 766 حالة وفاة، ليبدا الانخفاض يوم 4 ابريل بتسجيل 681 حالة. 

ووصلت إيطاليا أمس إلى أقل نسبة وفيات منذ 19 مارس الماضي، لتسجل يوم 5 ابريل 525 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. 

ويتوقع خبراء الصحة في العالم أن تنطلق إيطاليا نحو انخفاض نسبة الوفيات خلال الفترة المقبلة.

يذكر ان إيطاليا تلقت شحنتين مساعدات طبية،  امر الرئيس السيسي بإرسالها بصحبة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد التى تزور إيطاليا حاليا. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنازل كنائسنا.. إغلاق أبرشية روما بسبب كورونا

حكم السن.. لماذا يحصد كورونا أرواح الإيطاليين أكثر من غيرهم؟

جاتوزو يتحدى كورونا في إيطاليا | نابولي يعود للتدريب الاسبوع المقبل

كارثة.. 793 حالة وفاة بـ كورونا في إيطاليا خلال يوم واحد

الوضع يتدهور.. إيطاليا تسجل 812 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

قرار جديد من إيطاليا لمواجهة تفشي كورونا

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن دواء الكلوروكين العلاج الجديد لفيروس كورونا

بدون جراحة.. 6 حيل خارقة تخلصك من انسداد شرايين القلب

بشرى سارة.. علماء يكتشفون نقطة ضعف فيروس كورونا

بدون مكياج.. ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة كاجوال.. شاهد

أهم الأخبار ليلا..الصحة العالمية تزف بشرى سارة عن كورونا في مصر.. ورسالة من وزير التعليم

مثلي الجنسية ويرتدي حمالة صدر.. حقائق صادمة عن حفيد عمر الشريف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إم جي mg اليوم في مصر.. صور

بسبب كورونا.. تمساح يتجول خارج مركز تسوق والسكان في بيوتهم.. شاهد

يقلد تشرشل وكورونا يفتك به.. بوريس جونسون يعمل من تحت جهاز التنفس الصناعي | فيديو