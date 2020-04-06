بسبب كورونا.. الإيطاليون يحتلفون بـ أحد الشعانين من أسطح المنازل والشرفات

عرضت قناة سكاي نيوز عربية تقرير فيديو يوضح احتفال الإيطاليين بـ أحد الشعانين .





وجاء فى الفيديو أن القداس تم من سطح المنزل و المصلون من الشرفات، وذلك فى ظل انتشار فيروس كورونا فى جميع دول العالم.

ويحتفل المسيحيون بهذا اليوم بذكرى دخول المسيح إلى مدينة أورشليم، حيث استقبل بأغصان الزيتون وسعف النخيل.

أعلنت إيطاليا ، أمس الأحد، 5 ابريل، أقل نسبة وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، منذ فترة طويلة، وصدى البلد يرصد فى التقرير التالى كيف وصلت إيطاليا إلى أقل عدد وفيات أمس الأحد.





سجت إيطاليا نهاية مارس الماضي، وبالتحديد يوم 31 مارس، 837 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.





كما أعلنت في الأول من أبريل عن وفاة 727 حالة بسبب كورونا، و760 حالة يوم 2 ابريل.





وكشفت إيطاليا عن ارتفاع في عدد الوفيات يوم 3 ابريل لتصل إلى 766 حالة وفاة، ليبدا الانخفاض يوم 4 ابريل بتسجيل 681 حالة.





ووصلت إيطاليا أمس إلى أقل نسبة وفيات منذ 19 مارس الماضي، لتسجل يوم 5 ابريل 525 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.





ويتوقع خبراء الصحة في العالم أن تنطلق إيطاليا نحو انخفاض نسبة الوفيات خلال الفترة المقبلة.





يذكر ان إيطاليا تلقت شحنتين مساعدات طبية، امر الرئيس السيسي بإرسالها بصحبة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد التى تزور إيطاليا حاليا.



