قرار لبناني غريب لركاب السيارات بسبب كورونا.. تعرف عليه

قالت وسائل إعلام لبنانية وعربية، إنه في إطار التشديد الأمني لضبط المخالفين لساعات الحظر وأوقات الذروة، ومنع التجمعات حتى في المركبات، قررت السلطات اللبنانية خطوة جديدة للحد من سير المركبات.





وبعد تعهد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب السكان بــــ"إجراءات مزعجة" وبزيادة ساعات منع التجول، أصدر وزير الداخلية محمد فهمي في مذكرة جديدة أمس، قرار بالحد من حرية حركة المواطنين عبر تحديد أيام معينة للتنقل خلال الأسبوع وفق أرقام السيارات.







فخصص أيام الاثنين والأربعاء والجمعة للسيارات التي تنتهي بأرقام مفردة، أما الثلاثاء والخميس والسبت فستكون للتي تنتهي بأرقام مزدوجة، ومن ضمنها الصفر. ويمنع يوم الأحد سير كل السيارات والآليات والدراجات النارية.





وشهد مطار بيروت الدولي، أمس، استنفارا لمختلف الأجهزة الأمنية والإدارية والطبية التابعة لوزارة الصحة، مع وصول أول دفعة من المغتربين، ضمن المرحلة الأولى التي أعدتها الحكومة لعودتهم.