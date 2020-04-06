AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار لبناني غريب لركاب السيارات بسبب كورونا.. تعرف عليه

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:01 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
Advertisements
محمد علي

قالت وسائل إعلام لبنانية وعربية، إنه في إطار التشديد الأمني لضبط المخالفين لساعات الحظر وأوقات الذروة، ومنع التجمعات حتى في المركبات، قررت السلطات اللبنانية خطوة جديدة للحد من سير المركبات.


وبعد تعهد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب السكان بــــ"إجراءات مزعجة" وبزيادة ساعات منع التجول، أصدر وزير الداخلية محمد فهمي في مذكرة جديدة أمس، قرار بالحد من حرية حركة المواطنين عبر تحديد أيام معينة للتنقل خلال الأسبوع وفق أرقام السيارات.


فخصص أيام الاثنين والأربعاء والجمعة للسيارات التي تنتهي بأرقام مفردة، أما الثلاثاء والخميس والسبت فستكون للتي تنتهي بأرقام مزدوجة، ومن ضمنها الصفر. ويمنع يوم الأحد سير كل السيارات والآليات والدراجات النارية.


وشهد مطار بيروت الدولي، أمس، استنفارا لمختلف الأجهزة الأمنية والإدارية والطبية التابعة لوزارة الصحة، مع وصول أول دفعة من المغتربين، ضمن المرحلة الأولى التي أعدتها الحكومة لعودتهم.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوات تجديد رخصة السيارات والدراجات النارية من الإنترنت

14 جنديا إسرائيليا يخترقون حدود لبنان .. تفاصيل

شاهد.. لأول مرة سيارة كهربائية لا تحتاج إلى رخصة قيادة

لمواجهة كورونا.. الرئيس اللبناني: الاعتبارات السياسية تسقط أمام صحة المواطن.. الفيروس لا يميز بين مؤيد ومعارض

الأمم المتحدة تؤكد التزامها بمساعدة لبنان ودعمه

الصحف اللبنانية ترجح أن تُقر الحكومة غدًا خطة عودة المغتربين اللبنانيين

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الياباني يعتزم إعلان الطوارئ 6 أشهر

بداية أمراض الربيع.. كيف تميز بين اعراض الكورونا والحساسية

بعد اتهامها لوافد بالنصب ..هيا الشعبيى تقصف جبهة حياة الفهد من سوق الخضار بالكويت.. شاهد

20 مليون دولار .. شوبير يكشف كواليس الصفقة المستحيلة فى الأهلي

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

تبلغ 104 أعوام.. شفاء أكبر معمرة أصيبت بفيروس كورونا في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إم جي mg اليوم في مصر.. صور

بسبب كورونا.. تمساح يتجول خارج مركز تسوق والسكان في بيوتهم.. شاهد

يقلد تشرشل وكورونا يفتك به.. بوريس جونسون يعمل من تحت جهاز التنفس الصناعي | فيديو