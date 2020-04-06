موعد صرف الشريحة الثالثة من معاشات أبريل .. فيديو

قال ميلاد عطاالله ، مدير مكتب بريد العباسية أول ، إننا نحاول الحد من انتشار فيروس كورونا لذلك قمنا بتقسيم صرف المعاشات الى عدة شرائح بناءً على تعليمات الجهات القومية للبريد .





واضاف ميلاد عطا الله ، خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على " القناة الاولى المصرية " ، أن الشريحة الثانية للمعاشات تبدأ من 1000 جنيه الى 2000 جنيه.





واشار مدير مكتب بريد العباسية أول ، إلى ان الشريحة الثانية للمعاشات بدأت أمس وتنتهى يوم غدًا ، لافتًا الى ان الشريحة الثالثة تبدأ من 2000 جنيه فيما اعلى من يوم 12 إبريل .





وتابع مدير مكتب بريد العباسية أول ، أن هناك وقاية كاملة لجميع العاملين فى المكتب بصفه مستمرة من كمامات وجونتيات ، بالاضافة الى عمل توعيه كامله للعاملين خارج و داخل المكتب.



