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موعد صرف الشريحة الثالثة من معاشات أبريل .. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:53 ص
صرف المعاشات
صرف المعاشات
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ريهام فيكتور
قال ميلاد عطاالله ، مدير مكتب بريد العباسية أول ، إننا نحاول الحد من انتشار فيروس كورونا لذلك قمنا بتقسيم صرف المعاشات الى عدة شرائح بناءً على تعليمات الجهات القومية للبريد .

واضاف ميلاد عطا الله ،  خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على " القناة الاولى المصرية " ، أن الشريحة الثانية للمعاشات تبدأ من 1000 جنيه الى 2000 جنيه.

واشار مدير مكتب بريد العباسية أول ،  إلى ان الشريحة الثانية للمعاشات بدأت أمس وتنتهى يوم غدًا ، لافتًا الى ان الشريحة الثالثة تبدأ من 2000 جنيه فيما اعلى من يوم 12 إبريل .

وتابع مدير مكتب بريد العباسية أول ، أن هناك وقاية كاملة لجميع العاملين فى المكتب بصفه مستمرة من كمامات وجونتيات ، بالاضافة الى عمل توعيه كامله للعاملين خارج و داخل المكتب.

واكد انه تم فتح الفيزا التى تم غلقها ، الى جانب انتشار ماكينات الصرف على مستوى الجمهورية لتسهيل طرق صرف المعاشات ، وتم اعمل اجراءات وقائية  كعلامات استرشادية بمسافات امنه وارقام ونظام على الجميع اتباعه .
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