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أخبار البلد

المصرى للغرف السياحية يستكمل الدورات التدريبية عبر يوتيوب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
صرح مصدر مسؤول بالاتحاد المصرى للغرف السياحية بأن الاتحاد قد دعا المتدربين من العاملين بالمنشآت السياحية بمختلف تخصصاتها والمستفيدين من البرامج التدريبية التى يقدمها الاتحاد إلى استكمال الدورات التدريبية المقررة، وذلك من خلال قناة فيلمية تبث عبر برنامج يوتيوب، حيث يقوم الاتحاد حاليا بتصوير المناهج التدريبية المقررة لست مواد أساسية يتم التدريب عليها وحتى لا يتوقف التدريب اللازم لضمان جاهزية القطاع للسياحى بعد زوال الأزمة الراهنة. 

وأوضح المصدر أنه سوف تتضمن البرامج التدريبية التى ستقدم عبر يوتيوب برنامج خاص تم استحداثه لأساليب وكيفية التطهير والتعقيم للمنشآت والمرافق التابعة لها للتأكد من خلوها من أى آثار لفيروس كوفيد-19 ويقدم هذا البرنامج بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية والتى قامت بدورها بتوفير الأدوات اللازمة والمواد المطهرة لتطهير الفنادق وتعقيمها وفقًا للمواصفات الموصى بإستخدامها من قبل وزارة الصحة المصرية وكذا منظمة الصحة العالمية. كما تشارك فى نفس البرنامج غرفة المنشآت السياحية فيما يخص التطهير والتعقيم الدورى للمطاعم الأعضاء بالغرفة.

ومن الجدير بالذكر أنه قد عقد أمس اجتماعا ضم المدربين وهبة بكرى، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب بالاتحاد والدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب ومدير الاتحاد ومديرو التدريب بالاتحاد وغرفة المنشآت الفندقية للوقوف على أعداد المتدربين وتطوير المناهج والبرامج والتقنية المستخدمة وكذا الأسلوب الأمثل لاعتماد المتدربين من خلال اختبار يبث أيضا عبر التقنيات الرقمية المتاحة.

كما يقدم الاتحاد بالتعاون مع شركة يونيليفر فود سوليوشونز حلقات تدريبية على سلامة الغذاء والمستويات الصحية  وقد تم بالفعل بثها عبر الإنترنت وعلى صفحة الاتحاد وصفحة يونيليفر وهي موجهة في الأساس للطهاة و العاملين بمطابخ الفنادق والمطاعم وتدرس من خلالها المناهج المحدثة والمعتمدة من الاتحاد ووزارة السياحة، حيث تم توحيد المناهج. 

ويعتبر الاتحاد أن استخدام الإنترنت حاليا في تقديم تلك البرامج التدريبية هو بداية لتوجهه لتنفيذ مشروع التدريب التفاعلي عن بعد من خلال أحدث التقنيات الرقمية المتاحة والذي سيعلن عنه قريبا.
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