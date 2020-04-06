إصابات بكورونا في إسبانيا تتجاوز 135 ألف حالة

وقال بشير حسن الباحث السياسى في إسبانيا، إن مدريد تسجل حاليا انخفاضا ملحوظا فى عدد الإصابات والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه منذ 3 أيام سجلت إسبانيا 950 حالة وفاة كان هذا أعلى معدل وفاة يتم تسجيله، موضحا أنه أول أمس سجلت إسبانيا 809 حالة وفاة، وأمس سجلت 664 حالة وفاة بجانب انخفاض كبير في حالات الإصابات بالفيروس.

وأضاف الباحث السياسى في إسبانيا، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن سبب تراجع إسبانيا في عدد الإصابات هو حالة الطوارئ الصارمة التي فرضتها الحكومة الإسبانية على المواطنين وتشديد الإجراءات على الحركة في الشوارع خلال الفترة الراهنة.