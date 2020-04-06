لإجراء الكشف الطبي لها.. حصر أسر انتقلت من بورسعيد لشمال سيناء

مدينة بئر العبد، إن الأسر تركزت إقامتها فى 3 قرى بالمركز وهي " رمانه وبالوظه والشيخ زايد ". والهدف من عملية الحصر اجراء الكشف الطبى الفورى عليها بالتنسيق مع الإدارة الصحية ببئر العبد.



ولفت الي انه تم التنسيق مع كافة الأجهزه المعنيه علي مداخل المحافظة من جهة الغرب ، للحد من توافد هذه الأسر حفاظا على سلامة المواطنين فى مركز بئر العبد.



من جانبه قال الدكتور طارق شوكة ، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ،إن المحافظة لاتزال لم تسجل فيها أى حالة إيجابية لفيروس كورونا ، مشيرا الي انه وم اجراء فحص لحالة اشتباه بمستشفى العريش العام أمس وتبين سلبية الحالة.





وتواصل مؤسسات المجتمع المدني حملات التعقيم والتطهير للشوارع والمنازل والمحلات والمساجد، الي جانب المنشآت الحكومية بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري بالمحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.







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كلف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،محسن سالم ، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، بعمل حصر فورى لجميع الأسر الوافدة من المحافظات المجاورة ، وخصوصا من محافظة بورسعيد، للإقامة في قري بئر العبد.وقال رئيس