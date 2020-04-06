AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لإجراء الكشف الطبي لها.. حصر أسر انتقلت من بورسعيد لشمال سيناء

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:02 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
كلف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،محسن سالم ، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، بعمل حصر فورى لجميع الأسر الوافدة من المحافظات المجاورة ، وخصوصا من محافظة بورسعيد، للإقامة في قري بئر العبد.

وقال رئيس مدينة بئر العبد، إن الأسر تركزت إقامتها فى 3 قرى بالمركز وهي " رمانه وبالوظه والشيخ زايد ". والهدف من عملية الحصر اجراء الكشف الطبى الفورى عليها بالتنسيق مع الإدارة الصحية ببئر العبد.

ولفت  الي انه تم التنسيق مع كافة الأجهزه المعنيه علي مداخل المحافظة من جهة الغرب ، للحد من توافد هذه الأسر حفاظا على سلامة المواطنين فى مركز بئر العبد.

من جانبه قال الدكتور طارق شوكة ، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ،إن المحافظة لاتزال لم تسجل فيها أى حالة إيجابية لفيروس كورونا ، مشيرا الي انه وم اجراء فحص لحالة اشتباه بمستشفى العريش العام أمس وتبين سلبية الحالة.

وتواصل مؤسسات المجتمع المدني حملات التعقيم والتطهير للشوارع والمنازل والمحلات والمساجد، الي جانب المنشآت الحكومية بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري بالمحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 


اقرأ ايضا
احمي نفسك وبلدك.. مبادرة لحزب مستقبل وطن في الشيخ زويد للوقاية من كورونا

https://www.elbalad.news/4258046
لإجراء الكشف الطبي لها.. حصر أسر انتقلت من بورسعيد لشمال سيناء
لإجراء الكشف الطبي لها.. حصر أسر انتقلت من بورسعيد لشمال سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقد اجتماع لبحث تطوير مسار العائلة المقدسة في سيناء

مدينة جديدة في سيناء.. إقامة تجمع عمراني حديث غرب العريش.. منطقة صناعية بأحدث التقنيات.. بناء ٢٤٥ عمارة سكنية.. وتوطين 3 ملايين مواطن من المحافظات

طالبات بئر العبد في سيناء يحققن تفوقا علميا في برنامج العباقرة

تكثيف حملات تعقيم المصالح الحكومية ببئر العبد في شمال سيناء

إغلاق صالات السايبر ببئر العبد خلال الفترة المسائية

خليك في بيتك .. مبادرة بسيناء لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد أوكا.. تعرف على فارق العمر بينه وبين زوجته مي كساب

بداية أمراض الربيع.. كيف تميز بين اعراض الكورونا والحساسية

بدون جراحة.. 6 حيل خارقة تخلصك من انسداد شرايين القلب

أفشل 8 صفقات في تاريخ الأهلي خلال الـ 10 سنوات الماضية

85 % من الحالات لا تحتاج لدواء.. ماذا قالت الصحة العالمية عن كورونا في مصر؟

الزمالك يقترب من جوكر بيراميدز برعاية شيكابالا .. وعودة أبو الفتوح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إم جي mg اليوم في مصر.. صور

بسبب كورونا.. تمساح يتجول خارج مركز تسوق والسكان في بيوتهم.. شاهد

يقلد تشرشل وكورونا يفتك به.. بوريس جونسون يعمل من تحت جهاز التنفس الصناعي | فيديو