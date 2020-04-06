تشمل تعقيم منشآت حكومية وخدمية.. برلماني يطلق حملة لمجابهة وباء كورونا

أطلق النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حملة لمواجهة وباء كورونا، وإطلاق حملة لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والخدمية، فضلا عن دور العبادة والمدارس والإدارات التعليمية، وتوزيع شنط تحتوي على كمامات وقفازات ومعقم لليد ومعقم للفم، وتوزيع مطهرات وكحول مجاني، وذلك بدائرة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.





وأضاف "المسعود"، في بيان، الاثنين، أنه تم تشكيل لجان من شباب الدائرة في توزيع الخضراوات والسلع الغذائيه مجانا على الأسر الفقيرة وغير القادرين.



