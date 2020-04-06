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اقتصاد

انخفاض الين بفعل القلق من إعلان حالة طوارئ باليابان

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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وكالات
تراجع الين يوم الاثنين بعدما أوردت وسائل إعلام يابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي قد يعلن حالة طوارئ قريبا ربما يوم الثلاثاء، لكبح زيادة تبعث على القلق في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقلص الجنيه الإسترليني خسائره أمام الدولار واليورو بعدما أكدت بريطانيا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون مستمر في قيادة الحكومة بعدما أمضى الليلة في المستشفى لإجراء فحوص، حيث ما زال يعاني من أعراض الإصابة بالفيروس.

وكان الدولار في موقف متراجع أمام اليورو بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الشركات بالولايات المتحدة قلصت الوظائف بسرعة بالغة بينما يدفع وباء كوفيد-19 الاقتصاد العالمي لركود شديد.

ونزل الين 0.6 بالمئة إلى 109.14 أمام الدولار، وتراجع مقابل اليورو والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وأفادت صحيفة يوميوري أن آبي قد يعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا الثلاثاء في الوقت الذي تجاوز فيه عدد حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة طوكيو الألف حالة.
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