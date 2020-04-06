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محمد العوضي: متابعة جدية لتأثير كورونا على المسلمين في ألمانيا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:56 م
وحدة التطرف فى المانيا
وحدة التطرف فى المانيا
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد العوضي، المشرف على وحدة اللغة الألمانية، إن وحدة الرصد للغة الألمانية تعٌد واحدة من 12 وحدة تعمل على الرصد بـ 12 لغة متعددة للعمل.

وأضاف  الدكتور محمد العوضى ، خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على" القناة الأولى المصرية " ، أن هناك متابعة  لأهم القضايا باستمرار وخاصة قضايا التطرف بألمانيا ، منوها إلى أن ألمانيا بها أكثر من 5 ملايين مسلم و 2000 مسجد .

وتابع  المشرف على وحدة اللغة الألمانية ، أنه لابد من متابعة كل قضايا الإسلام والتطرف بألمانيا ، مضيفًا ان فيروس كورونا  المسيطر فى عقول الجميع ونرى كيف أثر على حالة المسلمين.

وأكد أن هناك حالة من التردد الكبيرة وكان هناك فتوى من هيئة كبار العلماء تجيز بترك صلاة الجمعة والجماعة للاحتراز من فيروس كورونا ، تم ترجمة الفتوة إلى  12 لغة منها اللغة الألمانية .
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