محمد العوضي: متابعة جدية لتأثير كورونا على المسلمين في ألمانيا

قال الدكتور محمد العوضي، المشرف على وحدة اللغة الألمانية، إن وحدة الرصد للغة الألمانية تعٌد واحدة من 12 وحدة تعمل على الرصد بـ 12 لغة متعددة للعمل.





الدكتور محمد العوضى ، خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على" القناة الأولى المصرية " ، أن هناك متابعة لأهم القضايا باستمرار وخاصة قضايا التطرف بألمانيا ، منوها إلى أن ألمانيا بها أكثر من 5 ملايين مسلم و 2000 مسجد . وأضافمتابعة





وتابع المشرف على وحدة اللغة الألمانية ، أنه لابد من متابعة كل قضايا الإسلام والتطرف بألمانيا ، مضيفًا ان فيروس كورونا المسيطر فى عقول الجميع ونرى كيف أثر على حالة المسلمين. حالة



