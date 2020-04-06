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برلمان

برلماني يطالب بعرض خطة الحكومة للتخلص من النفايات الطبية خاصة المنزلية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:44 م
النائب سلامة الجوهري
النائب سلامة الجوهري
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فريدة محمد
تقدم النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، بسؤال مقدم لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير التنمية المحلية حول خطة الحكومة للتخلص من النفايات الطبية وخاصة تلك التي تخرج من المنازل والتي قد تشكل خطرا كبيرا وقد تكون سببا في انتشار الأمراض المعدية وخاصة كورونا.

وأشار الجوهرى إلى أنه لابد من إطلاق حملات توعية للمواطنين عن كيفية التخلص من الكمامات والقفازات وغيرها من الوسائل التى تستخدم خلال الفترة الحالية للحماية من انتشار الفيروس، لافتا إلى أن الكثير من الأشخاص يقومون بإلقاء هذه النفايات فى الشوارع ولا يدركون مدى خطورتها فى نشر الفيروس بشكل أكبر. 

وأضاف الجوهري أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في مواجهة هذا الوباء العالمي، واتخذت العديد من الإجراءات الهامة والفعالة للحد من انتشار الفيروس ولكن يجب الالتفات إلى خطورة النفايات الطبية التي تخرج من المنازل وطريقة تعامل عمال النظافة معها.
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