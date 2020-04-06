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أخبار العالم

صور مرعبة.. جثامين قتلى كورونا تملأ أركان مستشفيات نيويورك

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:49 م
جثامين موتي كورونا
جثامين موتي كورونا في نيويورك
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على صالح
نشرت وكالة "رويترز"، اليوم، الاثنين، صورا مروعة لـ أكياس حفظ جثامين موتى فيروس كورونا تنتشر في جنبات مستشفى بروكلين، في ولاية نيويورك أكبر بؤرة للفيروس الفتاك في الولايات المتحدة.

وتكشف الصور عن ارتفاع عدد ضحايا الفيروس كوفيد 19 في يوم واحد والتي يستعد الأطباء لنقلها إلى الشاحنات المبردة.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر بؤرة للفيروس القاتل في العالم، حيث يصل عدد الوفيات بها إلى ربع معدل الوفيات في العالم بعد أن سجلت خلال 24 ساعة الماضية أكثرُ من 2400 من سكان نيويورك فقط.

ويعاني الأطباء في مستشفيات ولاية نيويورك من ارتفاع حالات المصابين بفيروس كوفيد 19 الفتاك والذين يعانون من مضاعفات المرض القاتل سريعا بسبب كون أغلبهم فوق سن الـ 65.

ونظرا لامتلاء ثلاجات حفظ جثث الموتي بالمشارح داخل المستشفيات تستعين مستشفيات الولاية بالمبرادات الضخمة لحفظ جثامين المتوفين، ونظرا لتسارع أعداد الوفيات في الصعود أبقى الاطباء أكياس الجثامين في ممرات المستشفيات في مشهد مرعب.

وباستمرار انتشار جائحة COVID-19 ارتفع عدد الإصابات في دول العالم إلى أكثر من 1270.000 حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم وما لا يقل عن 69450 حالة وفاة بسبب المرض.

وتتخذ الدول المتضررة من الفيروس التاجي المزيد من التدابير للحد من انتشار المرض وحث الناس على البقاء في منازلهم ليكونوا آمنين وكذلك تخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية وسط الأزمة.

ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء، حيث يبلغ ما يقرب من ربع المصابين في العالم (على الأقل 337000)، في حين تظل إيطاليا وإسبانيا المركز الرئيسي للفاشية في أوروبا مع أكبر عدد من الوفيات (15.887 و12.641 على التوالي).

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