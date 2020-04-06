24 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.





كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.





كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين.



