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محافظات

24 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن  وخروج  سفينتين  ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن. 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينتين حاويات وخروج 3 سفن  ومتواجد على الأرصفة  سفينة  ومن المنتظر دخول سفينتين. 

كما يتواجد على أرصفة الميناء  سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين. 

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء .
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